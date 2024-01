Сенсация была близко. Узбекистан и Сирия провели поединок на Кубке Азии

13 января состоялся матч 1-го тура Кубка Азии 2023 в группе В между сборными Узбекистана и Сирии. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 77-й минуте гол сирийцев отменили из-за офсайда. Ворота Узбекистана мог поразить Ибрагим Хесар.

Отметим, что Узбекистан считался явным фаворитом встречи.

В квартете В вместе с Узбекистаном и Сирией играют Австралия с Индией. Ранее австралийцы обыграли соперников 2:0.

Во 2-м туре Узбекистан сыграет против Индии, а Австралия встретится с Сирией.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Кубок Азии 2023. 13 января

Группа В. 1-й тур

Узбекистан – Сирия – 0:0

