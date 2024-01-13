Австралия – Индия, Китай – Таджикистан, Узбекистан – Сирия. Смотреть онлайн
Смотрите 13 января матчи 1-го тура Кубка Азии
13 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
13 января проходят три матча Кубка Азии:
- 13:30. Австралия – Индия
- 16:30. Китай – Таджикистан
- 19:30. Узбекистан – Сирия
В стартовом матче турнира 12 января Катар разгромил Ливан (3:0).
Состав групп Кубка Азии
- Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан
- Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия
- Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина
- Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам
- Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн
- Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Австралия – Индия, Китай – Таджикистан, Узбекистан – Сирия. Смотреть онлайн
Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.
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