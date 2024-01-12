Катар на домашней арене разгромил Ливан в стартовом матче Кубка Азии

Вечером 12 января в Катаре стартовал 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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В стартовом матче турнира 12 января в Лусаиле сборная Катара разгромила команду Ливана (3:0).

Состав групп Кубка Азии

Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан

Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия

Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина

Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам

Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн

Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии. Группа A 1-й тур, 12 января

Катар – Ливан – 3:0

Голы: Акрам Афиф, 45, 90+6, Али Альмоез, 56.

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