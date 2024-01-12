Катар на домашней арене разгромил Ливан в стартовом матче Кубка Азии
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные континента
Вечером 12 января в Катаре стартовал 18-й Кубок Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
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В стартовом матче турнира 12 января в Лусаиле сборная Катара разгромила команду Ливана (3:0).
Состав групп Кубка Азии
- Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан
- Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия
- Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина
- Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам
- Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн
- Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии. Группа A 1-й тур, 12 января
Катар – Ливан – 3:0
Голы: Акрам Афиф, 45, 90+6, Али Альмоез, 56.
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