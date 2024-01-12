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Кубок Азии
Катар
12.01.2024 18:00 – FT 3 : 0
Ливан
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Кубок Азии
12 января 2024, 20:10 | Обновлено 12 января 2024, 20:13
278
0

Катар на домашней арене разгромил Ливан в стартовом матче Кубка Азии

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные континента

12 января 2024, 20:10 | Обновлено 12 января 2024, 20:13
278
0
Катар на домашней арене разгромил Ливан в стартовом матче Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 января в Катаре стартовал 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом матче турнира 12 января в Лусаиле сборная Катара разгромила команду Ливана (3:0).

Состав групп Кубка Азии

  • Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан
  • Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия
  • Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина
  • Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам
  • Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн
  • Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии. Группа A 1-й тур, 12 января

Катар – Ливан – 3:0

Голы: Акрам Афиф, 45, 90+6, Али Альмоез, 56.

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Источник Sport.ua
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