12 января в Катаре стартует 18-й Кубок Азии по футболу. Победитель определится 10 февраля.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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В стартовом матче турнира 12 января в 18:00 в Лусаиле встречаются сборные Катара и Ливана.

Состав групп Кубка Азии

Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан

Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия

Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина

Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам

Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн

Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Катар – Ливан. Стартовый матч Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча 12 января в 18:00 проводит телеканал Sport 3.