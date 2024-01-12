Катар – Ливан. Стартовый матч Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 18:00 стартовый матч Кубка Азии
12 января в Катаре стартует 18-й Кубок Азии по футболу. Победитель определится 10 февраля.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом матче турнира 12 января в 18:00 в Лусаиле встречаются сборные Катара и Ливана.
Состав групп Кубка Азии
- Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан
- Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия
- Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина
- Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам
- Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн
- Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Катар – Ливан. Стартовый матч Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча 12 января в 18:00 проводит телеканал Sport 3.
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