Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Катар – Ливан. Стартовый матч Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Азии
Катар
12.01.2024 18:00 - : -
Ливан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
12 января 2024, 17:30 | Обновлено 12 января 2024, 17:50
107
0

Катар – Ливан. Стартовый матч Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 18:00 стартовый матч Кубка Азии

12 января 2024, 17:30 | Обновлено 12 января 2024, 17:50
107
0
Катар – Ливан. Стартовый матч Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в Катаре стартует 18-й Кубок Азии по футболу. Победитель определится 10 февраля.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом матче турнира 12 января в 18:00 в Лусаиле встречаются сборные Катара и Ливана.

Состав групп Кубка Азии

  • Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан
  • Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия
  • Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина
  • Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам
  • Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн
  • Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Катар – Ливан. Стартовый матч Кубка Азии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча 12 января в 18:00 проводит телеканал Sport 3.

По теме:
Товарищеские матчи. Япония отгрузила 6 мячей Иордании, Марез забил за Алжир
Товарищеские матчи. Сенегал дожал Нигер, в матче сыграл игрок из УПЛ
Салах в спарринге Египта не забил пенальти. У узбеков отличился экс-руховец
Кубок Азии 2023 сборная Катара по футболу сборная Ливана по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Футбол | 11 января 2024, 19:26 11
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси

Испанский вратарь хотел бы остаться в Мадриде

Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Биатлон | 11 января 2024, 16:51 30
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира

Очередную победу одержала Норвегия

«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
Футбол | 12.01.2024, 14:12
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Теннис | 12.01.2024, 09:09
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Футбол | 12.01.2024, 13:20
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
11.01.2024, 12:57 12
Футбол
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 19
Теннис
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
11.01.2024, 13:42 5
Теннис
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
10.01.2024, 19:44 2
Бокс
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
11.01.2024, 01:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем