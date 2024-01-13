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Кубок Азии
Австралия
13.01.2024 13:30 – FT 2 : 0
Индия
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Кубок Азии
13 января 2024, 17:23 | Обновлено 13 января 2024, 17:26
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Австралия начала Кубок Азии с уверенной победы над Индией

Во втором тайме голы забили Джексон Ирвин и Джордан Бос

13 января 2024, 17:23 | Обновлено 13 января 2024, 17:26
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Австралия начала Кубок Азии с уверенной победы над Индией
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

В матче 1-го тура сборная Австралии победила Индию со счетом 2:0.

У представителей Зеленого континента во втором тайме голы забили Джексон Ирвин и Джордан Бос.

В другом матче этой группы в 19:30 встретятся Узбекистан и Сирия.

Кубок Азии. 1-й тур, 13 января

Австралия – Индия – 2:0

Голы: Джексон Ирвин, 50, Джордан Бос, 73

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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