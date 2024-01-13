Австралия начала Кубок Азии с уверенной победы над Индией

13 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

В матче 1-го тура сборная Австралии победила Индию со счетом 2:0.

У представителей Зеленого континента во втором тайме голы забили Джексон Ирвин и Джордан Бос.

В другом матче этой группы в 19:30 встретятся Узбекистан и Сирия.

Кубок Азии. 1-й тур, 13 января

Австралия – Индия – 2:0

Голы: Джексон Ирвин, 50, Джордан Бос, 73

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