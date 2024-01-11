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ATP
11 января 2024, 10:59 | Обновлено 11 января 2024, 11:54
585
1

ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча

Александр Бублик решил развеселить зрителей

11 января 2024, 10:59 | Обновлено 11 января 2024, 11:54
585
1
ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель Казахстана Александр Бублик обыграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира ATP 250 в Аделаиде – 6:3, 6:7(4), 7:5.

В одном из розыгрышей матча Бублик по инерции перепрыгнул через бортик на корте и едва успел притормозить перед первым рядом зрителей. Теннисист не растерялся и съел чипсы из пачки в руках сидевшего рядом болельщика.

В полуфинале Бублик сыграет против Томми Пола или Джека Дрейпера.

Кроме этого Бублик запомнился еще и уникальным розыгрышем. Он подал с руки, после чего выиграл очко эффектным твиннером.

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Александр Бублик Лоренцо Музетти ATP Аделаида видео
Источник Sport.ua
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stalevar1250
А чувак с юмором, молодец) 
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