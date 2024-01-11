ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
Александр Бублик решил развеселить зрителей
Представитель Казахстана Александр Бублик обыграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира ATP 250 в Аделаиде – 6:3, 6:7(4), 7:5.
В одном из розыгрышей матча Бублик по инерции перепрыгнул через бортик на корте и едва успел притормозить перед первым рядом зрителей. Теннисист не растерялся и съел чипсы из пачки в руках сидевшего рядом болельщика.
В полуфинале Бублик сыграет против Томми Пола или Джека Дрейпера.
Get the man a 🍺— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024
Pure box office from Alexander Bublik at #AdelaideTennis 😱 pic.twitter.com/7xHTjqagbr
Кроме этого Бублик запомнился еще и уникальным розыгрышем. Он подал с руки, после чего выиграл очко эффектным твиннером.
MADNESS 🤯— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024
Alexander Bublik, you prince 😜#AdelaideTennis pic.twitter.com/VGxeOf7kBV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей поздравил команду после победы над «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Дарья уверенно обыграла американку Энн Ли