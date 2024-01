ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча

Представитель Казахстана Александр Бублик обыграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира ATP 250 в Аделаиде – 6:3, 6:7(4), 7:5.

В одном из розыгрышей матча Бублик по инерции перепрыгнул через бортик на корте и едва успел притормозить перед первым рядом зрителей. Теннисист не растерялся и съел чипсы из пачки в руках сидевшего рядом болельщика.

В полуфинале Бублик сыграет против Томми Пола или Джека Дрейпера.

