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  4. Алькарасу пришлось попотеть. Сонего и Руне выдали яркий матч в Роттердаме
ATP
05 февраля 2025, 05:59 |
223
0

Алькарасу пришлось попотеть. Сонего и Руне выдали яркий матч в Роттердаме

4 февраля на пятисотнике в Нидерландах прошли матчи 2-го раунда

05 февраля 2025, 05:59 |
223
0
Алькарасу пришлось попотеть. Сонего и Руне выдали яркий матч в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

4 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) продолжились матчи 1/16 финала.

Первый сеяный и третий номер рейтинга Карлос Алькарас стартовал с непростой победы над Ботиком ван де Зандсхулпом. Испанец сумел одолеть соперника в трех сетах и взять реванш за прошлогоднее поражение во 2-м круге US Open.

Последним поединком игрового дня было противостояние Лоренцо Сонего и Хольгера Руне. Итальянец и датчанин выдали интересный матч, который остался за Руне. Хольгер выиграл у оппонента в двух сетах за более чем два часа.

Также стоит выделить встречу Алекса де Минаура и Давида Гоффена. Австралиец спокойно справился с ветераном в двух партиях.

Во вторник свои стартовые матчи также выиграли Иржи Легечка, Якуб Меншик, Андрей Рублев и Педро Мартинес.

5 февраля в Роттердаме будут доиграны некоторые поединки 1-го раунда, а также стартуют противостояния 1/8 финала. Прошлогодним чемпионом является Янник Синнер, который не защищает трофей. Интересно, что в прошлом сезоне Янник начал свой путь к трофею пятисотника в Нидерландах с победы над Ботиком – также, как и Алькарас сейчас.

АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/16 финала, 4 февраля

  • Иржи Легечка Алексей Попырин – 7:5, 6:2
  • Давид Гоффен – Алекс де Минаур [3] – 2:6, 4:6
  • Александр Бублик – Якуб Меншик – 4:6, 4:6
  • Андрей Рублев [4] – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 6:4
  • Педро Мартинес Роберто Баутиста Агут – 6:3, 6:2
  • Карлос Алькарас [1] – Ботик ван де Зандсхулп [WC] – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1
  • Лоренцо Сонего – Хольгер Руне [5] – 6:7 (4:7), 4:6

Фотогалерея игрового дня в Роттердаме

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Верхняя часть сетки турнира в Роттердаме

Нижняя часть сетки турнира в Роттердаме

Видеообзоры матчей игрового дня

Хайлайты матча Карлос Алькарас – Ботик ван де Зандсхулп

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Ботик ван де Зандсхулп Иржи Легечка Алексей Попырин Давид Гоффен Алекс де Минаур Александр Бублик Якуб Меншик Андрей Рублев Чжан Чжичжэнь Педро Мартинес Роберто Баутиста Агут Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Сонего Хольгер Руне ATP Роттердам теннисные видеообзоры видео фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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