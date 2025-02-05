Алькарасу пришлось попотеть. Сонего и Руне выдали яркий матч в Роттердаме

4 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) продолжились матчи 1/16 финала.

Первый сеяный и третий номер рейтинга Карлос Алькарас стартовал с непростой победы над Ботиком ван де Зандсхулпом. Испанец сумел одолеть соперника в трех сетах и взять реванш за прошлогоднее поражение во 2-м круге US Open.

Последним поединком игрового дня было противостояние Лоренцо Сонего и Хольгера Руне. Итальянец и датчанин выдали интересный матч, который остался за Руне. Хольгер выиграл у оппонента в двух сетах за более чем два часа.

Также стоит выделить встречу Алекса де Минаура и Давида Гоффена. Австралиец спокойно справился с ветераном в двух партиях.

Во вторник свои стартовые матчи также выиграли Иржи Легечка, Якуб Меншик, Андрей Рублев и Педро Мартинес.

5 февраля в Роттердаме будут доиграны некоторые поединки 1-го раунда, а также стартуют противостояния 1/8 финала. Прошлогодним чемпионом является Янник Синнер, который не защищает трофей. Интересно, что в прошлом сезоне Янник начал свой путь к трофею пятисотника в Нидерландах с победы над Ботиком – также, как и Алькарас сейчас.

АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/16 финала, 4 февраля

Иржи Легечка – Алексей Попырин – 7:5, 6:2

– Алексей Попырин – 7:5, 6:2 Давид Гоффен – Алекс де Минаур [3] – 2:6, 4:6

Давид Гоффен – [3] – 2:6, 4:6 Александр Бублик – Якуб Меншик – 4:6, 4:6

Александр Бублик – – 4:6, 4:6 Андрей Рублев [4] – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 6:4

[4] – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 6:4 Педро Мартинес – Роберто Баутиста Агут – 6:3, 6:2

– Роберто Баутиста Агут – 6:3, 6:2 Карлос Алькарас [1] – Ботик ван де Зандсхулп [WC] – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1

[1] – Ботик ван де Зандсхулп [WC] – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1 Лоренцо Сонего – Хольгер Руне [5] – 6:7 (4:7), 4:6

Фотогалерея игрового дня в Роттердаме

Верхняя часть сетки турнира в Роттердаме

Нижняя часть сетки турнира в Роттердаме

Видеообзоры матчей игрового дня

Хайлайты матча Карлос Алькарас – Ботик ван де Зандсхулп