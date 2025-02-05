Алькарасу пришлось попотеть. Сонего и Руне выдали яркий матч в Роттердаме
4 февраля на пятисотнике в Нидерландах прошли матчи 2-го раунда
4 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) продолжились матчи 1/16 финала.
Первый сеяный и третий номер рейтинга Карлос Алькарас стартовал с непростой победы над Ботиком ван де Зандсхулпом. Испанец сумел одолеть соперника в трех сетах и взять реванш за прошлогоднее поражение во 2-м круге US Open.
Последним поединком игрового дня было противостояние Лоренцо Сонего и Хольгера Руне. Итальянец и датчанин выдали интересный матч, который остался за Руне. Хольгер выиграл у оппонента в двух сетах за более чем два часа.
Также стоит выделить встречу Алекса де Минаура и Давида Гоффена. Австралиец спокойно справился с ветераном в двух партиях.
Во вторник свои стартовые матчи также выиграли Иржи Легечка, Якуб Меншик, Андрей Рублев и Педро Мартинес.
5 февраля в Роттердаме будут доиграны некоторые поединки 1-го раунда, а также стартуют противостояния 1/8 финала. Прошлогодним чемпионом является Янник Синнер, который не защищает трофей. Интересно, что в прошлом сезоне Янник начал свой путь к трофею пятисотника в Нидерландах с победы над Ботиком – также, как и Алькарас сейчас.
АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/16 финала, 4 февраля
- Иржи Легечка – Алексей Попырин – 7:5, 6:2
- Давид Гоффен – Алекс де Минаур [3] – 2:6, 4:6
- Александр Бублик – Якуб Меншик – 4:6, 4:6
- Андрей Рублев [4] – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 6:4
- Педро Мартинес – Роберто Баутиста Агут – 6:3, 6:2
- Карлос Алькарас [1] – Ботик ван де Зандсхулп [WC] – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1
- Лоренцо Сонего – Хольгер Руне [5] – 6:7 (4:7), 4:6
Фотогалерея игрового дня в Роттердаме
Верхняя часть сетки турнира в Роттердаме
Нижняя часть сетки турнира в Роттердаме
Видеообзоры матчей игрового дня
Хайлайты матча Карлос Алькарас – Ботик ван де Зандсхулп
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