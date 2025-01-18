С кем сыграет Монфис? Определены все пары 1/8 финала Australian Open 2025

18 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялись матчи 1/16 финала в верхней части мужской сетки.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис переиграл четвертую ракетку мира Тейлора Фритца. Далее француз сыграет против Бена Шелтона, который выбил Лоренцо Музетти.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер выиграл у Маркоса Хирона. Следующим соперником итальянца станет Хольгер Руне. Датчанин оформил крутой камбек в поединке против Миомир Кецмановича.

20-летний Алекс Микельсен в трех партиях выбил последнего «нейтрала» – Карена Хачанова. Американец за выход в четвертьфинал поборется против Алекса де Минаура. Австралиец выбил Франсиско Черундоло.

В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сыграют Лоренцо Сонего и Лернер Тьен. Итальянец обыграл Фабиана Марожана, а американский тинейджер оказался сильнее Корентена Муте.

Днем ранее в Мельбурне прошли встречи 1/16 финала в нижней части сетки. 4-й раунд стартует 19 января.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Маркос Хирон – 6:3, 6:4, 6:2

Миомир Кецманович – Хольгер Руне [13] – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 4:6, 4:6

Алекс Микельсен – Карен Хачанов [19] – 6:3, 7:6 (7:5), 6:2

Франсиско Черундоло [31] – Алекс де Минаур [8] – 7:5, 6:7 (3:7), 3:6, 3:6

Тейлор Фритц [4] – Гаэль Монфис – 6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 4:6

Бен Шелтон [21] – Лоренцо Музетти [16] – 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Лоренцо Сонего – Фабиан Марожан – 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:1, 6:2

Корентен Муте – Лернер Тьен [Q] – 6:7 (10:12), 3:6, 3:6

Australian Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Хольгер Руне [13]

Алекс Микельсен – Алекс де Минаур [8]

Гаэль Монфис – Бен Шелтон [21]

Лоренцо Сонего – Лернер Тьен [Q]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Иржи Легечка [24]

Джек Дрейпер [15] – Карлос Алькарас [3]

Алехандро Давидович Фокина – Томми Пол [12]

Уго Умбер [14] – Александр Зверев [2]