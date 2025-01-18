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  4. ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
Australian Open
18 января 2025, 18:22 |
407
0

ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер

Хольгер обыграл Миомира Кецмановича в пяти сетах в 3-м раунде Australian Open

18 января 2025, 18:22 |
407
0
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

21-летний датский теннисист Хольгер Руне (АТР 13) вышел в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала Руне в пяти сетах переиграл серба Миомира Кецмановича (АТР 51) за 3 часа и 30 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Миомир Кецманович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) [13] – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 4:6, 4:6

В четвертой партии Руне проигрывал 2:4 (0:30) на приеме, но сумел оформить камбек.

Это была третья встреча соперников. Руне выиграл два очных противостояния.

Руне в четвертый раз играет на Australian Open и во второй раз вышел в 4-й раунд. За четвертьфинал Хольгер поборется против Янника Синнера, который в своем поединке 3-го круга выбил Маркоса Хирона.

Видеообзор матча Миомир Кецманович – Хольгер Руне

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Хольгер Руне Миомир Кецманович теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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