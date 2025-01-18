ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
Хольгер обыграл Миомира Кецмановича в пяти сетах в 3-м раунде Australian Open
21-летний датский теннисист Хольгер Руне (АТР 13) вышел в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1/16 финала Руне в пяти сетах переиграл серба Миомира Кецмановича (АТР 51) за 3 часа и 30 минут.
Australian Open 2025. 1/16 финала
Миомир Кецманович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) [13] – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 4:6, 4:6
В четвертой партии Руне проигрывал 2:4 (0:30) на приеме, но сумел оформить камбек.
Это была третья встреча соперников. Руне выиграл два очных противостояния.
Руне в четвертый раз играет на Australian Open и во второй раз вышел в 4-й раунд. За четвертьфинал Хольгер поборется против Янника Синнера, который в своем поединке 3-го круга выбил Маркоса Хирона.
Видеообзор матча Миомир Кецманович – Хольгер Руне
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