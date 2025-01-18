ВИДЕО. Как Синнер 17-й матч подряд выиграл. На AО-2025 он защищает титул
Янник в 3-м раунде австралийского мейджора переиграл Маркоса Хирона в 3 сетах
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1/16 финала итальянец в трех сетах переиграл Маркоса Хирона (США, ATP 46) за 1 час и 59 минут.
Australian Open 2025. 1/16 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Маркос Хирон (США) – 6:3, 6:4, 6:2
Это была вторая встреча соперников. Синнер выиграл оба очных противостояния.
Янник выиграл 17-й матч подряд. 2024 год он завершил с трофеями Мастерса в Шанхае, Кубка Дэвиса со сборной Италии и Итогового турнира АТР.
На Aus Open Синнер защищает прошлогодний трофей. За выход в четвертьфинал он поборется против 13-го сеяного Хольгера Руне.
Янник выиграл 64-й матч на турнирах Grand Slam. Он – второй итальянец с наибольшим количество побед на мейджорах среди представителей Италии. Синнер обошел Андреаса Сеппи (63), а лидером является Фабио Фоньини (71).
Видеообзор матча Янник Синнер – Маркос Хирон
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