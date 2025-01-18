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  4. ВИДЕО. Как Синнер 17-й матч подряд выиграл. На AО-2025 он защищает титул
Australian Open
18 января 2025, 18:07 |
154
1

ВИДЕО. Как Синнер 17-й матч подряд выиграл. На AО-2025 он защищает титул

Янник в 3-м раунде австралийского мейджора переиграл Маркоса Хирона в 3 сетах

18 января 2025, 18:07 |
154
1
ВИДЕО. Как Синнер 17-й матч подряд выиграл. На AО-2025 он защищает титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала итальянец в трех сетах переиграл Маркоса Хирона (США, ATP 46) за 1 час и 59 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Маркос Хирон (США) – 6:3, 6:4, 6:2

Это была вторая встреча соперников. Синнер выиграл оба очных противостояния.

Янник выиграл 17-й матч подряд. 2024 год он завершил с трофеями Мастерса в Шанхае, Кубка Дэвиса со сборной Италии и Итогового турнира АТР.

На Aus Open Синнер защищает прошлогодний трофей. За выход в четвертьфинал он поборется против 13-го сеяного Хольгера Руне.

Янник выиграл 64-й матч на турнирах Grand Slam. Он – второй итальянец с наибольшим количество побед на мейджорах среди представителей Италии. Синнер обошел Андреаса Сеппи (63), а лидером является Фабио Фоньини (71).

Видеообзор матча Янник Синнер – Маркос Хирон

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Янник Синнер Маркос Хирон теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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