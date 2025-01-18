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Australian Open
18 января 2025, 09:16 | Обновлено 18 января 2025, 09:55
739
2

Чистка завершена. 20-летний американец наказал Хачанова на Australian Open

Алекс Микельсен впервые в карьере вышел во вторую неделю турнира Grand Slam

18 января 2025, 09:16 | Обновлено 18 января 2025, 09:55
739
2
Чистка завершена. 20-летний американец наказал Хачанова на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Микельсен

Американский теннисист Алекс Микельсен (АТР 42) вышел в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала 20-летний американец в трех сетах переиграл «нейтрала» Карена Хачанова (АТР 19) за 2 часа и 10 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Алекс Микельсен (США) – Карен Хачанов [19] – 6:3, 7:6 (7:5), 6:2

Во второй партии Алекс отыгрался с 0:3. Это была первая встреча соперников.

Микельсен впервые в карьере пробился во вторую неделю турнира серии Grand Slam. Он стал 75-м представителем США, котором удалось выйти в 4-й раунд Australian Open.

За выход в четвертьфинал Алекс сыграет против 8-го сеяного Алекса Де Минаура (Австралия, ATP 8), который в четырех партиях справился с Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 31).

Микельсен 2024 год завершил в полуфинале Next Gen ATP Finals, где уступил Лернеру Тьену. Тьен в решающем матче молодежного Итогового проиграл Жоау Фонсеке. Забавно, что Алекс, Лернер и Жоау на АО-2025 убрали первых трех теннисистов страны 404 – Карена Хачанов, Даниила Медведева и Андрея Рублева соответственно.

Видеообзор матча Алекс Микельсен – Карен Хачанов

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Алекс Микельсен Карен Хачанов Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Шевченко
Всі кацапи мають здохнути
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+1
33may
А можно чуток поподробнее о завершающейся чистке в женском турнире? Я так понимаю  завтра утром полный" адьос" 
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-2
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