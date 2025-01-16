Загнал в берлогу! 121-й номер АТР в суперматче выбил Медведева из Aus Open

19-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 121) сенсационно вышел в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/32 финала американец в пяти сетах одолел «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 5) за 4 часа и 49 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Лернер Тьен (США) [Q] – Даниил Медведев [5] – 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)

В финальном сете Медведев подавал на матч при счете 6:5, но Тьен оформил брейк, исполнив три безумных виннерса.

Это была первая встреча соперников.

Лернер впервые в карьере выступает на турнире серии Grand Slam. На кортах Мельбурна он стартовал еще из квалификации, а в 1-м раунде одолел Уго Карабелли, также в пяти партиях.

Тьен добыл самую высокорейтинговую победу в карьере. Его предыдущим лучшим результатом была виктория над Артуром Фисом на молодежном Итоговом турнире. Француз тогда занимал 20-ю строчку в рейтинге АТР.

Следующим соперником Тьена на АО-2025 станет француз Корентен Муте (Франция, АТР 69).

Ранее Australian Open покинул еще один «псих-нейтрал» Андрей Рублев, который в 1-м круге уступил Жоау Фонсеке. Интересно, что Жоау и Лернер играли между собой в финале Next Gen, победил тогда бразилец.