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  4. Загнал в берлогу! 121-й номер АТР в суперматче выбил Медведева из Aus Open
Australian Open
16 января 2025, 17:55 | Обновлено 16 января 2025, 18:23
1115
6

Загнал в берлогу! 121-й номер АТР в суперматче выбил Медведева из Aus Open

Лернер Тьен переиграл пятую ракетку мира в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии

16 января 2025, 17:55 | Обновлено 16 января 2025, 18:23
1115
6
Загнал в берлогу! 121-й номер АТР в суперматче выбил Медведева из Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Лернер Тьен

19-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 121) сенсационно вышел в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/32 финала американец в пяти сетах одолел «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 5) за 4 часа и 49 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Лернер Тьен (США) [Q] – Даниил Медведев [5] – 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)

В финальном сете Медведев подавал на матч при счете 6:5, но Тьен оформил брейк, исполнив три безумных виннерса.

Это была первая встреча соперников.

Лернер впервые в карьере выступает на турнире серии Grand Slam. На кортах Мельбурна он стартовал еще из квалификации, а в 1-м раунде одолел Уго Карабелли, также в пяти партиях.

Тьен добыл самую высокорейтинговую победу в карьере. Его предыдущим лучшим результатом была виктория над Артуром Фисом на молодежном Итоговом турнире. Француз тогда занимал 20-ю строчку в рейтинге АТР.

Следующим соперником Тьена на АО-2025 станет француз Корентен Муте (Франция, АТР 69).

Ранее Australian Open покинул еще один «псих-нейтрал» Андрей Рублев, который в 1-м круге уступил Жоау Фонсеке. Интересно, что Жоау и Лернер играли между собой в финале Next Gen, победил тогда бразилец.

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Лернер Тьен Даниил Медведев Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
Просто прекрасно, залишився один Карен Хач і все, чисто в чоловічій сітці
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+5
introvert
Тенісні юніори на цьогорічному АО виявились дійсно героїчними - героїчно виконують обов`язки асенізаторів. Праця невдячна, але ми, українці, вдячні їм за утилізацію сміття з турніру від усього серця))
А взагалі про героїзм можна й без жартів, бо те, що сьогодні видав Тьєн, інакше не назвеш. Божевільний матч американського тінейджера. Зазвичай в п`ятигодинних баталіях у молодих немає шансів.
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+4
Обсервер Влад
Дивився цю зарубу. Не сказати, що русак злив матч, грав він на досить пристойному рівні і без психів як не дивно. Але американець тупо заганяв його по корту як шавку, по ходу показавши ще й характер! Матч ТОП, однозначно претендент на матч турніру.
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+1
Oliynuk_sport
Да суперматч, чудова перемога американця
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0
Falko
Одна гра може бути випадковістю, але 2 вже змушують замислитися. Зважаючи на матчі 1 і 2 кіл, Мєдвєд зараз грає десь на рівні сотки.
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0
valerafan1
Мабуть це позитивна новина номер один на сьогодні.
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0
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