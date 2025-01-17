Стала известна половина участников 1/8 финала Australian Open 2025 у мужчин

17 января в Мельбурне состоялись матчи 1/16 финала Australian Open 2025 в нижней части сетки.

Второй сеяный Александр Зверев без проблем одолел Джакоба Фернли. Далее немец встретится с Уго Умбером, который на отказе прошел Артура Фиса.

Звездный испанец Карлос Алькарас в четырех партиях разобрался с Нуну Боржешем. Карлитос за выход в четвертьфинал поборется против Джека Дрейпера. Британец в 3-м раунде выиграл в пяти сетах у Александара Вукича.

Легендарный Новак Джокович уверенно обыграл Томаша Махачем. Следующим соперником сербского теннисиста станет Иржи Легечка. Чех в своей игре 1/16 финала закрыл Бенжамена Бонзи.

В еще одном противостоянии 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Алехандро Давидович Фокина и Томми Пол. Испанец отыгрался с 0:2 по сетам против Якуба Меншика, а американец разобрался с Роберто Карбальесом Баэной.

18 января на австралийском мейджоре состоятся матчи 1/16 финала в верхней части сетки.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Томаш Махач [26] – 6:1, 6:4, 6:4

Иржи Легечка [24] – Бенжамен Бонзи – 6:2, 6:3, 6:3

Джек Дрейпер [15] – Александар Вукич – 6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Нуну Боржеш – Карлос Алькарас [3] – 2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 2:6

Якуб Меншик – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 2:6

Роберто Карбальес Баэна – Томми Пол [12] – 6:7 (0:7), 2:6, 0:6

Уго Умбер [14] – Артур Фис [20] – 4:6, 7:5, 6:4, 1:0, RET., Фис

Джейкоб Фернли – Александр Зверев [2] – 3:6, 4:6, 4:6

Australian Open 2025. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Иржи Легечка [24]

Джек Дрейпер [15] – Карлос Алькарас [3]

Алехандро Давидович Фокина – Томми Пол [12]

Уго Умбер [14] – Александр Зверев [2]