Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна половина участников 1/8 финала Australian Open 2025 у мужчин
Australian Open
17 января 2025, 20:42 |
605
0

Стала известна половина участников 1/8 финала Australian Open 2025 у мужчин

Карлос Алькарас, Александр Зверев и Новак Джокович идут дальше

17 января 2025, 20:42 |
605
0
Стала известна половина участников 1/8 финала Australian Open 2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

17 января в Мельбурне состоялись матчи 1/16 финала Australian Open 2025 в нижней части сетки.

Второй сеяный Александр Зверев без проблем одолел Джакоба Фернли. Далее немец встретится с Уго Умбером, который на отказе прошел Артура Фиса.

Звездный испанец Карлос Алькарас в четырех партиях разобрался с Нуну Боржешем. Карлитос за выход в четвертьфинал поборется против Джека Дрейпера. Британец в 3-м раунде выиграл в пяти сетах у Александара Вукича.

Легендарный Новак Джокович уверенно обыграл Томаша Махачем. Следующим соперником сербского теннисиста станет Иржи Легечка. Чех в своей игре 1/16 финала закрыл Бенжамена Бонзи.

В еще одном противостоянии 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Алехандро Давидович Фокина и Томми Пол. Испанец отыгрался с 0:2 по сетам против Якуба Меншика, а американец разобрался с Роберто Карбальесом Баэной.

18 января на австралийском мейджоре состоятся матчи 1/16 финала в верхней части сетки.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Томаш Махач [26] – 6:1, 6:4, 6:4
Иржи Легечка [24] – Бенжамен Бонзи – 6:2, 6:3, 6:3

Джек Дрейпер [15] – Александар Вукич – 6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)
Нуну Боржеш – Карлос Алькарас [3] – 2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 2:6

Якуб Меншик – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 2:6
Роберто Карбальес Баэна – Томми Пол [12] – 6:7 (0:7), 2:6, 0:6

Уго Умбер [14] – Артур Фис [20] – 4:6, 7:5, 6:4, 1:0, RET., Фис
Джейкоб Фернли – Александр Зверев [2] – 3:6, 4:6, 4:6

Australian Open 2025. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Иржи Легечка [24]
Джек Дрейпер [15] – Карлос Алькарас [3]

Алехандро Давидович Фокина – Томми Пол [12]
Уго Умбер [14] – Александр Зверев [2]

По теме:
Костюк / Русе – Мертенс / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 18 января
Без Костюк. Определена половина участниц 1/8 финала Australian Open 2025
Australian Open 2025 Новак Джокович Томаш Махач Иржи Легечка Бенжамен Бонзи Джек Дрейпер Александар Вукич Нуну Боржеш Карлос Алькарас (теннисист) Якуб Меншик Алехандро Давидович-Фокина Роберто Карбальес Баэна Томми Пол Уго Умбер Артур Фис Джакоб Фернли Александр Зверев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Есть интерес других клубов. Было бы легко уйти из Шахтера»
Футбол | 17 января 2025, 18:30 12
Марино ПУШИЧ: «Есть интерес других клубов. Было бы легко уйти из Шахтера»
Марино ПУШИЧ: «Есть интерес других клубов. Было бы легко уйти из Шахтера»

Тренер пока решил остаться в украинской команде

Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Бокс | 17 января 2025, 08:26 1
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика

Именитый экс-боксер оценил шансы украинца в бою против Дюбуа

Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Хоккей | 17.01.2025, 15:17
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Футбол | 17.01.2025, 17:28
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
Теннис | 17.01.2025, 17:29
Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 3
Футбол
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
15.01.2025, 19:40 12
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 18
Футбол
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 5
Бокс
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем