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Australian Open
17 января 2025, 08:31 | Обновлено 17 января 2025, 08:56
223
0

Алькарас и Зверев вышли в 4-й раунд Aus Open. Карлос отдал сет 33-й ракетке

Испанец выиграл у Нуну Боржеша, а представитель Германии справился с Джакобом Фернли

17 января 2025, 08:31 | Обновлено 17 января 2025, 08:56
223
0
Алькарас и Зверев вышли в 4-й раунд Aus Open. Карлос отдал сет 33-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер АТР Александр Зверев (Германия) и третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышли в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

Зверев в 1/16 финала в трех сетах переиграл Джакоба Фернли (Великобритания, ATP 92) за 2 часа и 1 минуту. Помимо Фернли, Зверев на Aus Open также одолел Лукаса Пуиля (Франция, ATP 103) и Педро Мартинеса (Испания, ATP 44). Следующим соперником Зверева станет победитель противостояния Уго Умбер (Франция, ATP 14) – Артур Фис (Франция, ATP 21).

Алькарас в 3-м круге в четырех партиях обыграл Нуну Боржена (Португалия) за 2 часа и 57 минут. На АО-2025 Карлитос также справился с Александром Шевченко (Казахстан, ATP 77) и Йосихито Нисиокой (Япония, ATP 65). За выход в четвертьфинал испанец поборется либо против Джека Дрейпера (Великобритания, ATP 18), либо против Александера Вукича (Австралия, ATP 68).

Зверев шестой раз вышел в 4-й раунд Aus Open. Его лучшим результатом на кортах Мельбурна является полуфинал, до которого он доходил в 2020 и 2024 годах.

Алькарас во второй раз в карьере пробился в 1/8 финала австралийского мейджора. В 2024 он вылетел на стадии 1/4 финала – это его лучший результат в Австралии.

Александр и Карлос попали в одну половину сетки, но в разные четверти. Их очное противостояние возможно только в полуфинале.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) [2] – Джакоб Фернли (Великобритания) – 6:3, 6:4, 6:4

Карлос Алькарас (Испания) [3] – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:2, 6:2, 6:7 (3:7), 6:2

Видеообзор матча Алькарас – Боржеш

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Нуну Боржеш Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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