Алькарас разобрался с Шевченко, в боксе которого почему-то сидел Иванишевич

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде испанец в трех сетах переиграл казахстанца Александра Шевченко (АТР 77) за 1 час и 56 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Александр Шевченко (Казахстан) – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 1:6, 5:7, 1:6

Это была вторая встреча соперников. Карлитос выиграл второе очное противостояние.

В боксе Шевченко сидел экс-тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич, который сейчас является коучем Елены Рыбакиной.

Во 2-м раунде австралийского мейджора Карлос сыграет против японца Йосихито Нисиоки. В прошлом году Алькарас дошел до четвертьфинала Aus Open – это его лучший результат на кортах Мельбурна.