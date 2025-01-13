Алькарас разобрался с Шевченко, в боксе которого почему-то сидел Иванишевич
Карлос стартовал на Australian Open 2025 с победы в трех сетах
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде испанец в трех сетах переиграл казахстанца Александра Шевченко (АТР 77) за 1 час и 56 минут.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Александр Шевченко (Казахстан) – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 1:6, 5:7, 1:6
Это была вторая встреча соперников. Карлитос выиграл второе очное противостояние.
В боксе Шевченко сидел экс-тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич, который сейчас является коучем Елены Рыбакиной.
Во 2-м раунде австралийского мейджора Карлос сыграет против японца Йосихито Нисиоки. В прошлом году Алькарас дошел до четвертьфинала Aus Open – это его лучший результат на кортах Мельбурна.
Speed & Touch 💨— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2025
Carlos Alcaraz never ceases to amaze 😲@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/9YNhGQEqdJ
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