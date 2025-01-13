Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас разобрался с Шевченко, в боксе которого почему-то сидел Иванишевич
Australian Open
13 января 2025, 12:09 | Обновлено 13 января 2025, 12:11
164
0

Алькарас разобрался с Шевченко, в боксе которого почему-то сидел Иванишевич

Карлос стартовал на Australian Open 2025 с победы в трех сетах

13 января 2025, 12:09 | Обновлено 13 января 2025, 12:11
164
0
Алькарас разобрался с Шевченко, в боксе которого почему-то сидел Иванишевич
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде испанец в трех сетах переиграл казахстанца Александра Шевченко (АТР 77) за 1 час и 56 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Александр Шевченко (Казахстан) – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 1:6, 5:7, 1:6

Это была вторая встреча соперников. Карлитос выиграл второе очное противостояние.

В боксе Шевченко сидел экс-тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич, который сейчас является коучем Елены Рыбакиной.

Во 2-м раунде австралийского мейджора Карлос сыграет против японца Йосихито Нисиоки. В прошлом году Алькарас дошел до четвертьфинала Aus Open – это его лучший результат на кортах Мельбурна.

По теме:
ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Синнер повторил достижение Федерера, Джоковича и Агасси
Карлос Алькарас (теннисист) Горан Иванишевич Australian Open 2025 Александр Шевченко (теннис)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Теннис | 12 января 2025, 12:49 1
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора

Клара Таусон в трех сетах переиграла Линду Носкову в 1/64 финала на кортах Мельбурна

Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Теннис | 13 января 2025, 05:25 5
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне

Элина в двух сетах переиграла Сорану Кырстю в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии

АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Бокс | 13.01.2025, 07:51
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Падение Алены продолжается. Бенчич переиграла Остапенко на старте Aus Open
Теннис | 13.01.2025, 08:42
Падение Алены продолжается. Бенчич переиграла Остапенко на старте Aus Open
Падение Алены продолжается. Бенчич переиграла Остапенко на старте Aus Open
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Футбол | 12.01.2025, 14:46
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 4
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 43
Футбол
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
12.01.2025, 12:01 25
Футбол
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 2
Бокс
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 58
Футбол
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем