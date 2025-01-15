Джокович и Алькарас пробились в 3-й раунд Aus Open. Новак снова отдал сет

15 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжаются матчи 2-го раунда.

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7), который 10 раз становился чемпионом на кортах Мельбурна, в четырех сетах переиграл Жайме Фарию (Португалия, ATP 125). Новак, как и в стартовой игре на АО против Нишеша Басаваредди, отдал одну партию.

В 3-м круге Aus Open Новак сыграет против Томаша Махача (Чехия, ATP 25), который переиграл Рейлли Опелку (США, ATP 170).

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) во 2-м раунде разгромил Йосихито Нисиоку (Япония, ATP 65) за 1 час и 22 минуты. В 1/64 финала Алкьарас не менее уверенно разобрался с Александром Шевченко.

Следующим соперником Карлитоса будет Нуну Боржеш (Португалия, ATP 33). Португалец во 2-м круге одолел Джордана Томпсона.

Новак и Карлос попали в одну четверть сетки и могут встретиться в четвертьфинале.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Жайме Фария (Португалия) [Q] – 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Карлос Алькарас (Испания) [3] – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:0, 6:1, 6:4

Видеообзор матча Джокович – Фария

Видеообзор матча Алькарас – Нисиока