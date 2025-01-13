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Australian Open
13 января 2025, 13:17 | Обновлено 13 января 2025, 13:29
365
0

19-летний американец сумел выиграть сет у Джоковича на Australian Open 2025

Новак в четырех партиях переиграл Нишеша Басаваредди в 1-м раунде мейджора

13 января 2025, 13:17 | Обновлено 13 января 2025, 13:29
365
0
19-летний американец сумел выиграть сет у Джоковича на Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Нишеш Басаваредди и Новак Джокович

24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде серб в четырех сетах переиграл 19-летнего Нишеша Басаваредди (США, ATP 107) за 2 часа и 55 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Нишеш Басаваредди (США) [WC] – 4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Это была первая встреча соперников. После выигранной первой партии Нишеш взял медицинский тайм-аут.

Новак, который 10 раз становился чемпионом на кортах Мельбурна, во 2-м раунде сыграет против португальца Джейми Фарии (АТР 125). Фария прошел квалификацию, а на старте основы одолел «нейтрала» Павла Котова.

В прошлом году Джокович дошел до полуфинала Australian Open, где в четырех сетах проиграл Яннику Синнеру. Напомним, что тренером Новака на Открытом чемпионате Австралии является Энди Маррей.

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Новак Джокович Нишеш Басаваредди Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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