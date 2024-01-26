Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024

Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора итальянец в четырех сетах обыграл лидера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия).

Australian Open 2024. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Янник Синнер (Италия) [4] – 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6

Янник мог закрывать Ноле еще в третьем сете на тай-брейке, однако он не сумела реализовать матчбол на приеме.

За матч Новак ни разу не заработал брейк-поинт. Итальянец – первый игрок в истории, который выиграл у Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, и лишь 4-й после Сафина (2005), Тсонги (2010) и Вавринки (2013), который сумел взять сет у серба со счетом 6:1 в Мельбурне.

Синнер прервал винстрик Джоковича на кортах Мельбурна, который составлял 33 поединка. Сербский теннисист выигрывал титул Australian Open 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

Это была восьмая встреча теннисистов. Синнер выиграл 3-й очный поединок, в частности второй подряд.

В финале Australian Open 2024 Янник сыграет против победителя матча Александр Зверев – Даниил Медведев.

Для Янника это будет первый финальный матч на турнирах серии Grand Slam.