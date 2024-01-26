Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Янник в четырех сетах обыграл лидера рейтинга АТР в полуфинале австралийского мейджора
Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2024.
В полуфинале австралийского мейджора итальянец в четырех сетах обыграл лидера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия).
Australian Open 2024. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Янник Синнер (Италия) [4] – 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6
Янник мог закрывать Ноле еще в третьем сете на тай-брейке, однако он не сумела реализовать матчбол на приеме.
За матч Новак ни разу не заработал брейк-поинт. Итальянец – первый игрок в истории, который выиграл у Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, и лишь 4-й после Сафина (2005), Тсонги (2010) и Вавринки (2013), который сумел взять сет у серба со счетом 6:1 в Мельбурне.
Синнер прервал винстрик Джоковича на кортах Мельбурна, который составлял 33 поединка. Сербский теннисист выигрывал титул Australian Open 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).
Это была восьмая встреча теннисистов. Синнер выиграл 3-й очный поединок, в частности второй подряд.
В финале Australian Open 2024 Янник сыграет против победителя матча Александр Зверев – Даниил Медведев.
Для Янника это будет первый финальный матч на турнирах серии Grand Slam.
Scintillating Sinner 🇮🇹🔥— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024
He achieves the impossible defeating 10x #AusOpen champion Djokovic 6-1 6-2 6-7(6) 6-3.@janniksin • #AO2024 • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis@Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove pic.twitter.com/X6qFAtegq7
FORZAAAA 🇮🇹 🥕 pic.twitter.com/dwuKGqjBz7— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024
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Мейджор мрії для Сіннера, найгірший АО для Джоковича за багато-багато років. Чекав перемоги Янніка, але щоб жодного брейкпойнта за весь матч у серба? Дуже потужно розпочинає рік італієць, і дуже блідо цьогоріч виглядав серб на своєму улюбленому турнірі. Нарешті зміна влади, замість епохи Рафи і Новака починається ера протистояння Карлос-Яннік?
И он может еще рости