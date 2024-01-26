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  4. Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Australian Open
26 января 2024, 09:15 | Обновлено 26 января 2024, 09:33
4998
4

Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024

Янник в четырех сетах обыграл лидера рейтинга АТР в полуфинале австралийского мейджора

26 января 2024, 09:15 | Обновлено 26 января 2024, 09:33
4998
4
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора итальянец в четырех сетах обыграл лидера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия).

Australian Open 2024. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Янник Синнер (Италия) [4] – 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6

Янник мог закрывать Ноле еще в третьем сете на тай-брейке, однако он не сумела реализовать матчбол на приеме.

За матч Новак ни разу не заработал брейк-поинт. Итальянец – первый игрок в истории, который выиграл у Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, и лишь 4-й после Сафина (2005), Тсонги (2010) и Вавринки (2013), который сумел взять сет у серба со счетом 6:1 в Мельбурне.

Синнер прервал винстрик Джоковича на кортах Мельбурна, который составлял 33 поединка. Сербский теннисист выигрывал титул Australian Open 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

Это была восьмая встреча теннисистов. Синнер выиграл 3-й очный поединок, в частности второй подряд.

В финале Australian Open 2024 Янник сыграет против победителя матча Александр Зверев – Даниил Медведев.

Для Янника это будет первый финальный матч на турнирах серии Grand Slam.

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Янник Синнер Новак Джокович Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Браво, Яннік!
Мейджор мрії для Сіннера, найгірший АО для Джоковича за багато-багато років. Чекав перемоги Янніка, але щоб жодного брейкпойнта за весь матч у серба? Дуже потужно розпочинає рік італієць, і дуже блідо цьогоріч виглядав серб на своєму улюбленому турнірі. Нарешті зміна влади, замість епохи Рафи і Новака починається ера протистояння Карлос-Яннік?
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+5
Умник
Круто. Любимый теннисист сейчас.
И он может еще рости
Ответить
+2
Kamon
Джоке пора на пенсию, да здравствует новый  король в теннисе Синнер космос 
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0
Александр Ад
Той Джокович в тенісі,як Мессі в футболі-тітулів повна торба.Треба ж і міру знати!
Ответить
0
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