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Australian Open
25 января 2024, 16:20 | Обновлено 25 января 2024, 16:21
458
0

Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open

25 января 2024, 16:20 | Обновлено 25 января 2024, 16:21
458
0
Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

26 января состояться матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Во втором встрече Даниил Медведев (№3 ATP) сыграет с Александром Зверевым (№6 ATP). Время начала матча – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 19-я встреча теннисистов. Немец выиграл 7 поединков, но все его победы были на харде (7-9). Интересно, что на турнирах Grand Slams эти теннисисты еще не пересекались.

Победитель матча в финале сразится с Новаком Джоковичем или Янником Синнером.

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Александр Зверев Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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