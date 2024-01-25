Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 января состояться матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Во втором встрече Даниил Медведев (№3 ATP) сыграет с Александром Зверевым (№6 ATP). Время начала матча – 10:30 по Киеву.

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Это будет 19-я встреча теннисистов. Немец выиграл 7 поединков, но все его победы были на харде (7-9). Интересно, что на турнирах Grand Slams эти теннисисты еще не пересекались.

Победитель матча в финале сразится с Новаком Джоковичем или Янником Синнером.

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