Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open
26 января состояться матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
Во втором встрече Даниил Медведев (№3 ATP) сыграет с Александром Зверевым (№6 ATP). Время начала матча – 10:30 по Киеву.
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Это будет 19-я встреча теннисистов. Немец выиграл 7 поединков, но все его победы были на харде (7-9). Интересно, что на турнирах Grand Slams эти теннисисты еще не пересекались.
Победитель матча в финале сразится с Новаком Джоковичем или Янником Синнером.
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