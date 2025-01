Король камбеков. Испанец в двух матчах подряд отыгрался с 0:2 по сетам

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (АТР 66) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 3-м раунде испанец в пяти сетах переиграл Якуба Меншика (Чехия, ATP 48) за 3 часа и 28 минут.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Якуб Меншик (Чехия) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 2:6

В 12-м гейме третьей партии Меншик подавал на матч и повел 30:0, но Фокина сумел сделать брейк перевести игру на тай-брейк, на котором отыграл два матчбола и закрыл сет за собой. В четвертой и пятой партии Алехандро полностью контролировал ход втсречи.

Меншик и Фокина провели третье очное противостояние. Испанец одержал вторую победу.

Фокина во втором матче подряд на Australian Open отыгрался с 0:2 по сетам. В прошлом раунде он переиграл Феликса Оже-Альяссима после того, как отдал канадцу два тай-брейка.

Алехандро Давидович Фокина стал первым теннисистом с 2005 года, которому удалось дважды подряд уйти с 0:2 на Aus Open. Тогда это был представитель Монако Жан-Рене Лиснард.

Фокина впервые в карьере пробился во вторую неделю австралийского мейджора и четвертый раз на турнирах Grand Slam. Испанец доходил до 4-го раунда на US Open в 2020 и 2022 годах, а также играл в четвертьфинале Ролан Гаррос 2021.

За место в 1/4 финала АО-2025 Фокина поборется против 11-й ракетки мира Томми Пола из США.

FIVE-SET FOKI 🖐️ Davidovich Fokina comes back from two sets down to defeat Mensik 3-6 4-6 7-6(7) 6-4 6-2 to reach his first AO fourth round! @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/tKcxQpvtrG

Believe it or not…



Alejandro Davidovich Fokina WON this match and completes BACK to BACK comeback wins from two sets down



Brutal loss for the 19 yo Jakub Mensik pic.twitter.com/yVXDXBLR5x