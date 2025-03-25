Якуб Меншик первым вышел в четвертьфинал Мастерса в Майами
Чешский теннисист вышел в 1/4 финала турнира ATP 1000 в Майами
Чешский теннисист Якуб Меншик (ATP 54) без боя вышел в пятый раунд хардового Мастерса в Майами после того, как его соотечественник Томаш Махач (ATP 21) снялся с турнира из-за болезни.
19-летний спортсмен еще не имеет в своем активе триумфов на больших турнирах, он лишь второй раз в карьере пробился в четвертьфинал ATP 1000. В текущем сезоне Якуб провел 21 поединок на хардовых покрытиях, 14 из которых завершил победой.
В 1/4 финала чех сыграет с победителем противостояния между Александром Зверевым (Германия) [1] и Артуром Фисом (Франция) [17].
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