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  4. Якуб Меншик первым вышел в четвертьфинал Мастерса в Майами
ATP
25 марта 2025, 19:50 |
167
0

Якуб Меншик первым вышел в четвертьфинал Мастерса в Майами

Чешский теннисист вышел в 1/4 финала турнира ATP 1000 в Майами

25 марта 2025, 19:50 |
167
0
Якуб Меншик первым вышел в четвертьфинал Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

Чешский теннисист Якуб Меншик (ATP 54) без боя вышел в пятый раунд хардового Мастерса в Майами после того, как его соотечественник Томаш Махач (ATP 21) снялся с турнира из-за болезни.

19-летний спортсмен еще не имеет в своем активе триумфов на больших турнирах, он лишь второй раз в карьере пробился в четвертьфинал ATP 1000. В текущем сезоне Якуб провел 21 поединок на хардовых покрытиях, 14 из которых завершил победой.

В 1/4 финала чех сыграет с победителем противостояния между Александром Зверевым (Германия) [1] и Артуром Фисом (Франция) [17].

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ATP Майами Якуб Меншик Томаш Махач Александр Зверев Артур Фис
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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