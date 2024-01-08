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  4. Стала известна сумма, за которую Тоттенхэм сможет выкупить Вернера
Англия
08 января 2024, 19:21 |
675
1

Стала известна сумма, за которую Тоттенхэм сможет выкупить Вернера

«Шпорам» нужно будет заплатить «РБ Лейпцигу» 17 миллионов евро

08 января 2024, 19:21 |
675
1
Стала известна сумма, за которую Тоттенхэм сможет выкупить Вернера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Недавно стало известно, что в ближайшее время немецкий нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер на правах аренды до конца сезона присоединится к лондонскому «Тоттенхэму».

Инсайдер Фабрицио Романо и ранее сообщал, что в сделке будет присутствовать опция выкупа, но теперь появилась конкретика. Если «шпоры» захотят выкупить 27-летнего футболиста, то им придется заплатить «быкам» 17 миллионов евро. Интересно, что в такую же сумму стоимость Тимо оценивает Transfermarkt.

В этом сезоне Тимо Вернер провел 14 матчей (всего 4 в стартовом составе) за «РБ Лейпциг», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Тоттенхэм трансферы аренда игрока РБ Лейпциг Тимо Вернер трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Alexiy.Kriv
Щось у нього після Челсі взагалі НІЯК!
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