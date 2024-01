Стала известна сумма, за которую Тоттенхэм сможет выкупить Вернера

Недавно стало известно, что в ближайшее время немецкий нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер на правах аренды до конца сезона присоединится к лондонскому «Тоттенхэму».

Инсайдер Фабрицио Романо и ранее сообщал, что в сделке будет присутствовать опция выкупа, но теперь появилась конкретика. Если «шпоры» захотят выкупить 27-летнего футболиста, то им придется заплатить «быкам» 17 миллионов евро. Интересно, что в такую же сумму стоимость Тимо оценивает Transfermarkt.

В этом сезоне Тимо Вернер провел 14 матчей (всего 4 в стартовом составе) за «РБ Лейпциг», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

🚨⚪️ Understand final value of the buy option clause for Timo Werner at Spurs will be €17m.



It’s not mandatory and up to Tottenham as they will decide in June about Timo’s future. pic.twitter.com/qMKZMf7LXe