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Испания
02 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:01
1539
0

Неудовлетворительное поведение. Реал может избавиться от своей суперзвезды

Будущее Винисиуса Жуниора в клубе под сомнениями

02 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:01
1539
0
Неудовлетворительное поведение. Реал может избавиться от своей суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть «Королевский клуб», сообщает Fichajes.

По информации источника, несмотря на то, что Винисиус является ключевой фигурой на поле и одним из лидеров сливочных, поведение суперзвезды вызывает массу возмущений. Как сообщает источник, президент «Реала» Флорентино Перес недоволен плохим имиджем своей звезды и готов рассмотреть предложения по трансферу игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Винисиуса в 200 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги Флорентино Перес
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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