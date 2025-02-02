Неудовлетворительное поведение. Реал может избавиться от своей суперзвезды

Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть «Королевский клуб», сообщает Fichajes.

По информации источника, несмотря на то, что Винисиус является ключевой фигурой на поле и одним из лидеров сливочных, поведение суперзвезды вызывает массу возмущений. Как сообщает источник, президент «Реала» Флорентино Перес недоволен плохим имиджем своей звезды и готов рассмотреть предложения по трансферу игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Винисиуса в 200 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.