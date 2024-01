Супертай-брейк на 28 поинтов. Определен второй финалист United Cup 2024

6 января состоялся полуфинальный матч United Cup 2024 между сборными Австралии и Германии.

В первом поединке в женской одиночной встрече Анжелик Кербер в трех сетах обыграла Айлу Томлянович за 2 часа и 35 минут. На тай-брейке третьей партии немка спасла 2 матбола и закрыла австралийку.

В мужском одиночном матче Алекс де Минаур с камбеком выиграл у Александра Зверева в трех сетах за 2 часа и 42 минуты.

Все решилось в миксте, где тандем Лаура Зигемунд / Александр Зверев вырвал победу у пары Сторм Хантер / Мэттью Эбден на супертай-брейке третьего сета со счетом 15:13, уйдя с двух матчпоинтов.

В финале United Cup 2024 Германия сыграет против Польши, которая ранее выбила из турнира сборную Франции.

United Cup 2024. 1/2 финала. Хард

Австралия – Германия – 1:2

Видеообзор матча Айла Томлянович – Анжелик Кербер

Видеообзор матча Алекс де Минаур – Александр Зверев

Видеообзор матча Сторм Хантер / Мэттью Эбден – Лаура Зигемунд / Александр Зверев

🇩🇪 INTO THE FINAL 🇩🇪@AlexZverev and @laurasiegemund defeat Ebden/Hunter 7-6 6-7 15-13 to secure Team Germany’s spot in the #UnitedCup final! 🔥 pic.twitter.com/rLpYwnnWlx