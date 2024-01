Польша vs Франция. Стал известен первый финалист United Cup 2024

В ночь на 6 января состоялся первый полуфинальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Франции.

«Красно-белые» обыграли французов благодаря двум победам в одиночных встречах.

Вначале 9-й номер рейтинга АТР Хуберт Хуркач в двух сетах выиграл у Адриана Маннарино (ATP 22) за 1 час и 42 минуты.

Затем первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах обыграла Каролина Гарсию (WTA 20) и вывела Польшу в финал соревнований.

В парном матче (микст) сыграют Катажина Питер / Ян Зелински и Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен, однако эта встреча никак не повлияет на результат матчевого противостояния.

В финале United Cup 2024 Польша сыграет против победителя матча Австралия – Германия.

United Cup 2024. Полуфинал. Хард

Польша – Франция – 2:0

Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино

Видеообзор матча Ига Свентек – Каролин Гарсия

