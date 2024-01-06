Польша vs Франция. Стал известен первый финалист United Cup 2024
Ига Свентек выиграла у Каролин Гарсии, а Хуберт Хуркач обыграл Адриана Маннарино
В ночь на 6 января состоялся первый полуфинальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Франции.
«Красно-белые» обыграли французов благодаря двум победам в одиночных встречах.
Вначале 9-й номер рейтинга АТР Хуберт Хуркач в двух сетах выиграл у Адриана Маннарино (ATP 22) за 1 час и 42 минуты.
Затем первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах обыграла Каролина Гарсию (WTA 20) и вывела Польшу в финал соревнований.
В парном матче (микст) сыграют Катажина Питер / Ян Зелински и Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен, однако эта встреча никак не повлияет на результат матчевого противостояния.
В финале United Cup 2024 Польша сыграет против победителя матча Австралия – Германия.
United Cup 2024. Полуфинал. Хард
Польша – Франция – 2:0
- Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино – 2:0 (6:3, 7:5)
- Ига Свентек – Каролин Гарсия – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)
Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино
Видеообзор матча Ига Свентек – Каролин Гарсия
In it to 𝐖𝐈𝐍 it ❤️🔥— United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2024
🇵🇱 Team Poland are through to the United Cup showpiece final!!!#UnitedCup pic.twitter.com/RkYbjDIDgQ
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