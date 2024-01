ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковой игрой

Завтра, 6 января 2024 года, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Престоном». Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик должен принять участие в этом матче. На сегодняшней тренировке он отрабатывал удары со штрафных. Хотя ворота и были пустыми, но уже 23-летний футболист удачно перебрасывал стенку и попадал в самый угол ворот.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее «Челси» поздравил его с днем рождения с помощью карикатуры.

ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковым матчем

The birthday boy putting in the hours. 💪🎯 pic.twitter.com/o4lK5X8W9I