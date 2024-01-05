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  4. ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковой игрой
Англия
05 января 2024, 15:12 |
1062
8

ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковой игрой

Украинский вингер «Челси» готовится забить «Престону»

05 января 2024, 15:12 |
1062
8
ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковой игрой
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 6 января 2024 года, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Престоном». Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик должен принять участие в этом матче. На сегодняшней тренировке он отрабатывал удары со штрафных. Хотя ворота и были пустыми, но уже 23-летний футболист удачно перебрасывал стенку и попадал в самый угол ворот.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее «Челси» поздравил его с днем рождения с помощью карикатуры.

ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковым матчем

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Михаил Мудрик Челси Кубок Англии по футболу тренировка видео
Источник ФК Челси
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Комментарии 8
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Remark
В матчі на воротах має бути голкіпер, тому забити буде трошки складніше)
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+2
NoMad
Ахахахаха 😂😂 ну хоча б десь заб'є 🤡
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0
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lenares85
не в кут тому  кипер без труда такий удар витащить та ще й не сильно, останій удар був більш менш близько до кута але швидкість руху мяча занизька, ну якщо якийсь дуб буде стояти то може й пропустить
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0
Aries2005
Хоча б якогось болбоя поставив в ворота)
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0
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