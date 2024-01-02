Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что начала новый год с победы. У меня большие цели»
Украинка успешно стартовала на турнира в Окленде, обыграв Каролин Возняцки
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) за 1 час и 44 минуты.
После завершения встречи Эли коротко прокомментировала победу над Каро:
«Для меня это был насыщенный 2023 год. У меня было несколько потрясающих матчей и отличных побед. Я очень доволбна достигнутым уровнем.
Сейчас новый год. У меня есть еще более высокие цели. Я очень рада, что начинаю новый год с победы и попытаюсь закрепить это», – сказала Свитолина.
В 1/8 финала соревнований в Новой Зеландии украинка сыграет против Габриэлы Рузе или Эммы Радукану.
Elina Svitolina on being the comeback player of 2023:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 2, 2024
“It’s been quite a year for me, 2023. I had some amazing matches & great wins. I’m really happy with the level I picked up. Now it’s the new year. I have even higher goals. I’m really happy I’m starting the new year with the… pic.twitter.com/tNOKsZXbH5
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