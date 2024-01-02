Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что начала новый год с победы. У меня большие цели»
WTA
02 января 2024, 08:35 |
436
0

Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что начала новый год с победы. У меня большие цели»

Украинка успешно стартовала на турнира в Окленде, обыграв Каролин Возняцки

02 января 2024, 08:35 |
436
0
Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что начала новый год с победы. У меня большие цели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) за 1 час и 44 минуты.

После завершения встречи Эли коротко прокомментировала победу над Каро:

«Для меня это был насыщенный 2023 год. У меня было несколько потрясающих матчей и отличных побед. Я очень доволбна достигнутым уровнем.

Сейчас новый год. У меня есть еще более высокие цели. Я очень рада, что начинаю новый год с победы и попытаюсь закрепить это», – сказала Свитолина.

В 1/8 финала соревнований в Новой Зеландии украинка сыграет против Габриэлы Рузе или Эммы Радукану.

По теме:
ВИДЕО. Первая победа за 4 месяца. Как Свитолина закрыла чемпионку АО 2018
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Окленд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
Футбол | 01 января 2024, 20:00 1
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства

Итальянец сделал откровенное признание

Непростое начало года. Ястремская проиграла первый матч основы в Брисбене
Теннис | 01 января 2024, 15:09 15
Непростое начало года. Ястремская проиграла первый матч основы в Брисбене
Непростое начало года. Ястремская проиграла первый матч основы в Брисбене

Даяна в третий раз подряд уступила Дарье Сэвилл

Аллегри стал главным триумфатором-минималистом Серии А
Футбол | 02.01.2024, 07:47
Аллегри стал главным триумфатором-минималистом Серии А
Аллегри стал главным триумфатором-минималистом Серии А
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Теннис | 01.01.2024, 14:41
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Футбол | 01.01.2024, 20:59
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
31.12.2023, 11:20 1
Биатлон
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
31.12.2023, 08:59 8
Футбол
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
31.12.2023, 13:01 18
Футбол
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 13
Футбол
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
31.12.2023, 13:11 2
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
01.01.2024, 15:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем