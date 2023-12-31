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31 декабря 2023, 10:35 |
655
0

ВИДЕО. Полуметровая ядовитая змея сорвала теннисный матч в Австралии

Поединок между Тимом и Маккейбом был приостановлен на 40 минут

31 декабря 2023, 10:35 |
655
0
ВИДЕО. Полуметровая ядовитая змея сорвала теннисный матч в Австралии
Скриншот из видео

Во время квалификации турнира ATP 500 в австралийском Брисбене произошел неприятный инцидент.

Поединок между Домиником Тимом и Джеймсом Маккейбом был приостановлен на 40 минут из-за того, что на корт вылезла змея. Как сообщает The Guardian, организаторы дождались опытного змеелова, который и поймал опасное животное. Как удалось выяснить, это восточная коричневая змея, которая среди самых ядовитых занимает второе место.

После того, как угроза была устранена, матч возобновился и завершился победой Тима – 2:6 7:6 (4), 6:4.

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Доминик Тим ATP Брисбен прерванные матчи
Источник The Guardian
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