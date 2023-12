ВИДЕО. Полуметровая ядовитая змея сорвала теннисный матч в Австралии

Во время квалификации турнира ATP 500 в австралийском Брисбене произошел неприятный инцидент.

Поединок между Домиником Тимом и Джеймсом Маккейбом был приостановлен на 40 минут из-за того, что на корт вылезла змея. Как сообщает The Guardian, организаторы дождались опытного змеелова, который и поймал опасное животное. Как удалось выяснить, это восточная коричневая змея, которая среди самых ядовитых занимает второе место.

После того, как угроза была устранена, матч возобновился и завершился победой Тима – 2:6 7:6 (4), 6:4.

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳



(video via Lblklk on Reddit) pic.twitter.com/QI5izBr6HN