ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров

Вратарь «Арброта» Али Адамс забил гол с 30 метров в гостевом матче с «Рэйт Роверс», после того как был вынужден играть в поле. Адамс изначально был заявлен в качестве запасного вратаря команды на матч 18-го тура чемпионата Шотландии, но уже на 56-й минуте был вынужден выйти на поле.

ФК «Арброт» смог выставить на поле только четырех запасных игроков, и к началу второго тайма трое из них уже были задействованы из-за травм основных исполнителей. Когда защитник Аарон Стил получил травму, тренер гостей Джим Макинтайр решил отправить Али в нападение.

На 61-й минуте «Арброт» уже уступал 2:0, но Адамсу удалось забить на 78-й минуте один из самых странных голов в истории шотландского футбола. 32-летний футболист, не сыгравший ни одного матча за весь сезон, увидел мяч, летящий к нему спиной, примерно в 30 метрах от ворот. И вместо того, чтобы контролировать его или попытаться отдать партнеру по команде, Адамс просто ударил по мячу изо всех сил. Мяч пролетел над головой вратаря «Рэйта» Мацея Дабровски и влетел под перекладину.

Игроки «Арброта» после эмоционального подьема сумела сравнять счет и свести матч к ничьей.

