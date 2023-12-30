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  4. ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Англия
30 декабря 2023, 20:05 |
2307
1

ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров

Али Адамс сотворил магию в чемпионате Шотландии

30 декабря 2023, 20:05 |
2307
1
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
SPFL. Али Адамс

Вратарь «Арброта» Али Адамс забил гол с 30 метров в гостевом матче с «Рэйт Роверс», после того как был вынужден играть в поле. Адамс изначально был заявлен в качестве запасного вратаря команды на матч 18-го тура чемпионата Шотландии, но уже на 56-й минуте был вынужден выйти на поле.

ФК «Арброт» смог выставить на поле только четырех запасных игроков, и к началу второго тайма трое из них уже были задействованы из-за травм основных исполнителей. Когда защитник Аарон Стил получил травму, тренер гостей Джим Макинтайр решил отправить Али в нападение.

На 61-й минуте «Арброт» уже уступал 2:0, но Адамсу удалось забить на 78-й минуте один из самых странных голов в истории шотландского футбола. 32-летний футболист, не сыгравший ни одного матча за весь сезон, увидел мяч, летящий к нему спиной, примерно в 30 метрах от ворот. И вместо того, чтобы контролировать его или попытаться отдать партнеру по команде, Адамс просто ударил по мячу изо всех сил. Мяч пролетел над головой вратаря «Рэйта» Мацея Дабровски и влетел под перекладину.

Игроки «Арброта» после эмоционального подьема сумела сравнять счет и свести матч к ничьей.

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Источник Twitter
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Kh75
вратарь знает мудрость, чтобы забить - надобить по воротам
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