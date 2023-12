Нашел свою игру? Мудрик – один из лидеров Челси по созданным моментам

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте.

По информации Mozo Football, Михаил Мудрик – один из лидеров «Челси» по созданным моментам. Украинец создает в среднем за матч 1.6 моментов, больше только у англичанина Коула Палмара – 2.1.



