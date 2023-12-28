Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вскоре он вышел из тупика». В Лондоне оценили игру Мудрика против Пэлас
Англия
28 декабря 2023, 12:04 | Обновлено 28 декабря 2023, 12:14
1799
0

«Вскоре он вышел из тупика». В Лондоне оценили игру Мудрика против Пэлас

Украинец получил одну из лучших оценок в «Челси»

28 декабря 2023, 12:04 | Обновлено 28 декабря 2023, 12:14
1799
0
«Вскоре он вышел из тупика». В Лондоне оценили игру Мудрика против Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 27 декабря, в 19-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» со счетом 2:1 обыграл дома «Кристал Пэлас». Автором одного из голов «пенсионеров» стал украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Британский футбольный портал Football.london оценил игру Мудрика оценкой 8. Выше балл получил только Нони Мадуэке – 9. Также «восьмеркой» оценены действия в матче Мало Гюсто.

«В первые 10 минут отлично разыграл мяч с Матсеном. Демонстровал дальний пас - то, что мы обычно не ассоциируем с украинцем. Вскоре он вышел из тупика. Надо сказать, что при Почеттино он выглядит намного лучше.

В «Челси» он дергал за ниточки. Мудрику очень не повезло, что он не забил второй гол в матче на 20-й минуте: Дин Хендерсон сделал очень сильный сейв, чтобы не дать вингеру забить», – сказано в релизе к игре Михаила Мудрика.

Ранее сообщалась реакция фанатов «Челси» на игру Мудрика против «Кристал Пэлас».

По теме:
Определены ключевые трансферные цели Челси на январь-2024
Нашел свою игру? Мудрик – один из лидеров Челси по созданным моментам
Какие шансы у Мудрика на титул? Известны фавориты Кубка английской лиги
Челси Михаил Мудрик
Источник Football London
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Футбол | 27 декабря 2023, 12:35 0
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»

Тренер – о 1-м месте «Ливерпуля» в таблице АПЛ

С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
Футбол | 28 декабря 2023, 10:35 0
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии

16 команд разделены на два региона (Запад и Восток) до финального поединка

«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
Бокс | 27.12.2023, 16:05
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
Футбол | 28.12.2023, 07:20
«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Футбол | 27.12.2023, 21:27
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
26.12.2023, 17:52
Бокс
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
27.12.2023, 00:02 23
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
27.12.2023, 10:48 10
Футбол
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
27.12.2023, 17:18 7
Футбол
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
27.12.2023, 21:54 37
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2023, 07:13
Хоккей
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
26.12.2023, 12:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем