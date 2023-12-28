«Вскоре он вышел из тупика». В Лондоне оценили игру Мудрика против Пэлас

В среду, 27 декабря, в 19-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» со счетом 2:1 обыграл дома «Кристал Пэлас». Автором одного из голов «пенсионеров» стал украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Британский футбольный портал Football.london оценил игру Мудрика оценкой 8. Выше балл получил только Нони Мадуэке – 9. Также «восьмеркой» оценены действия в матче Мало Гюсто.

«В первые 10 минут отлично разыграл мяч с Матсеном. Демонстровал дальний пас - то, что мы обычно не ассоциируем с украинцем. Вскоре он вышел из тупика. Надо сказать, что при Почеттино он выглядит намного лучше. В «Челси» он дергал за ниточки. Мудрику очень не повезло, что он не забил второй гол в матче на 20-й минуте: Дин Хендерсон сделал очень сильный сейв, чтобы не дать вингеру забить», – сказано в релизе к игре Михаила Мудрика.

Ранее сообщалась реакция фанатов «Челси» на игру Мудрика против «Кристал Пэлас».