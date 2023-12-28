«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас

Сегодня, 27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.

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На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов». На 71-й минуте встречи 22-летнего футболиста заменили из-за повреждения.

Болельщики лондонского «Челси» в сети Twitter оценили игру украинца, но не обошлось и без критики.

i: «Нкунку полностью изменил нашу игру. Джексон и Мудрик выглядели гораздо увереннее, когда имели игрока, с которым можно пасоваться».

Cantsalo: «Мудрик в первом тайме был особенным».

itsJordzz: «Они («Манчестер Сити» - прим.) должны как можно скорее уволить Гвардиолу и приобрести Мудрика».

Nssy khak: «Мудрик не умеет идти в дриблинг».

Patrick: «Я только что заметил, что у Мудрика больше голов в этом сезоне АПЛ, чем у Мартинелли, о котором фанаты «Арсенала» так много говорили».

Cherki Angelo Paez: «Я верю, что у Мудрика есть потенциал. Я не доверяю ему, потому что его первое касание к мячу очень плохое. Хотя он умный игрок».

•: «Кайседо, Мудрик и Джексон - д****о».

allthingschels: «Мудрик выглядит намного острее и эффективнее, чем в прошлом сезоне».

Abdul: «Мудрик сейчас является лучшим вингером в АПЛ».

Chiukwujioke_Proudly Anioma: «Мудрик - тот, кто нам нужен. Просто имейте терпение».

Gidi: «Мудрик имеет потенциал, чтобы быть таким же, как Мбаппе».

M.: «Неужели надо было остаться без вингеров, чтобы увидеть Мудрика? За 10 минут он сделал больше, чем Маатсен за всю игру».

Fxlse_nein2: «Мудрику 22, но его футбольный возраст - 16. Его развитие может занять время».