«У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту и забил гол
Сегодня, 27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов». На 71-й минуте встречи 22-летнего футболиста заменили из-за повреждения.
Болельщики лондонского «Челси» в сети Twitter оценили игру украинца, но не обошлось и без критики.
i: «Нкунку полностью изменил нашу игру. Джексон и Мудрик выглядели гораздо увереннее, когда имели игрока, с которым можно пасоваться».
Cantsalo: «Мудрик в первом тайме был особенным».
itsJordzz: «Они («Манчестер Сити» - прим.) должны как можно скорее уволить Гвардиолу и приобрести Мудрика».
Nssy khak: «Мудрик не умеет идти в дриблинг».
Patrick: «Я только что заметил, что у Мудрика больше голов в этом сезоне АПЛ, чем у Мартинелли, о котором фанаты «Арсенала» так много говорили».
Cherki Angelo Paez: «Я верю, что у Мудрика есть потенциал. Я не доверяю ему, потому что его первое касание к мячу очень плохое. Хотя он умный игрок».
•: «Кайседо, Мудрик и Джексон - д****о».
allthingschels: «Мудрик выглядит намного острее и эффективнее, чем в прошлом сезоне».
Abdul: «Мудрик сейчас является лучшим вингером в АПЛ».
Chiukwujioke_Proudly Anioma: «Мудрик - тот, кто нам нужен. Просто имейте терпение».
Gidi: «Мудрик имеет потенциал, чтобы быть таким же, как Мбаппе».
M.: «Неужели надо было остаться без вингеров, чтобы увидеть Мудрика? За 10 минут он сделал больше, чем Маатсен за всю игру».
Fxlse_nein2: «Мудрику 22, но его футбольный возраст - 16. Его развитие может занять время».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о 1-м месте «Ливерпуля» в таблице АПЛ
Об этом рассказала супруга украинского голкипера