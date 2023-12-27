Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры

Сегодня, 27 декабря, проходят матчи 19-го тура АПЛ.

Лондонский «Челси» на домашнем поле победил «Кристал Пэлас» – 2:1. Вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте. Украинец отыграл в этом матче 71 минуту и был заменен. Победный гол с пенальти за «Челси» оформил Нони Мадуэке в конце игры.

«Брентфорд» на домашнем поле проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:4. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе лондонского клуба и был заменен после перерыва.

АПЛ. 19-й тур, 27 декабря.

Челси – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.

Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль (Гилкрист, 90), Колуилл (Тиаго Силва, 58), Матсен (Лавия, 58), Галлахер, Мудрик (Броя, 71), Кайседо, Нкунку (Мадуэке, 71), Джексон.



Кристал Пэлас: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Ричардс, Лерма (Матеус Франса, 90), Эзе, Олисе, Айю (Шлупп, 79), Матета.

Брентфрод – Вулверхэмптон – 1:4

Голы: Висса, 16 – Лемина, 13, Хи Чхан, 14, 28, Бельгард, 79.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ