Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Украинский вингер отличился 3 голом в АПЛ
Сегодня, 27 декабря, проходят матчи 19-го тура АПЛ.
Лондонский «Челси» на домашнем поле победил «Кристал Пэлас» – 2:1. Вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте. Украинец отыграл в этом матче 71 минуту и был заменен. Победный гол с пенальти за «Челси» оформил Нони Мадуэке в конце игры.
«Брентфорд» на домашнем поле проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:4. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе лондонского клуба и был заменен после перерыва.
АПЛ. 19-й тур, 27 декабря.
Челси – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.
Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль (Гилкрист, 90), Колуилл (Тиаго Силва, 58), Матсен (Лавия, 58), Галлахер, Мудрик (Броя, 71), Кайседо, Нкунку (Мадуэке, 71), Джексон.
Кристал Пэлас: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Ричардс, Лерма (Матеус Франса, 90), Эзе, Олисе, Айю (Шлупп, 79), Матета.
Брентфрод – Вулверхэмптон – 1:4
Голы: Висса, 16 – Лемина, 13, Хи Чхан, 14, 28, Бельгард, 79.
THREE POINTS! 💙 pic.twitter.com/Z91vejcbYA— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 27, 2023
Back-to-back festive wins 💛— Wolves (@Wolves) December 27, 2023
🐺⏱️ pic.twitter.com/KZadaiZ9Xp
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Так тримати.