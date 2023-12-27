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27 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 23:39
1276
3

Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры

Украинский вингер отличился 3 голом в АПЛ

27 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 23:39
1276
3
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 27 декабря, проходят матчи 19-го тура АПЛ.

Лондонский «Челси» на домашнем поле победил «Кристал Пэлас» – 2:1. Вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте. Украинец отыграл в этом матче 71 минуту и был заменен. Победный гол с пенальти за «Челси» оформил Нони Мадуэке в конце игры.

«Брентфорд» на домашнем поле проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:4. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе лондонского клуба и был заменен после перерыва.

АПЛ. 19-й тур, 27 декабря.

Челси – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.

Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль (Гилкрист, 90), Колуилл (Тиаго Силва, 58), Матсен (Лавия, 58), Галлахер, Мудрик (Броя, 71), Кайседо, Нкунку (Мадуэке, 71), Джексон.

Кристал Пэлас: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Ричардс, Лерма (Матеус Франса, 90), Эзе, Олисе, Айю (Шлупп, 79), Матета.

Брентфрод – Вулверхэмптон – 1:4
Голы: Висса, 16 – Лемина, 13, Хи Чхан, 14, 28, Бельгард, 79.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Кристал Пэлас Вулверхэмптон Челси Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Нони Мадуэке
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Микола Захарченко
Челсі поки що натужно перемагає , не вистачає креативного гравця в центрі поля ( як Едегор , Бруну Фернандеш ) . Мишко молодець , забив , хоча його добре опікали та лупцювали по ногах .
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0
Swed
Но Вулверхэмптон на выезде тоже выиграл .
 Мадуэке спас Джексона от ганьбы.   Был бы лох матча.   Верняк не забил, а оффсайд Бог увидел.
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0
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Cruyff
Вже звучить як аксіома
Так тримати. 
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0
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