В среду, 27 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж».

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Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «пенсионеры» занимают 10 строчку с 22 очками, а «Кристал Пэлас» идет 15 с 18 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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