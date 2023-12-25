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Чемпионат Англии
Челси
27.12.2023 21:30 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
25 декабря 2023, 12:08 |
207
0

Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 декабря в 21:30 поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги

25 декабря 2023, 12:08 |
207
0
Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

В среду, 27 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «пенсионеры» занимают 10 строчку с 22 очками, а «Кристал Пэлас» идет 15 с 18 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кристал Пэлас Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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