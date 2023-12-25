Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 декабря в 21:30 поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги
В среду, 27 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «пенсионеры» занимают 10 строчку с 22 очками, а «Кристал Пэлас» идет 15 с 18 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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