27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.

Открыл счет в матче Михаил Мудрик на 13-й минуте, оформивший свой третий результативный удар в АПЛ.

АПЛ. 19-й тур, 27 декабря.

Челси – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.

Видеообзор матча