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Чемпионат Англии
Челси
27.12.2023 21:30 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
28 декабря 2023, 00:24 |
749
0

Челси – Кристал Пэлас – 2:1. Гол Мудрика и победа синих. Видео голов

Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ

28 декабря 2023, 00:24 |
749
0
Челси – Кристал Пэлас – 2:1. Гол Мудрика и победа синих. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Нкунку и Мудрик

27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.

Открыл счет в матче Михаил Мудрик на 13-й минуте, оформивший свой третий результативный удар в АПЛ.

АПЛ. 19-й тур, 27 декабря.

Челси – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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