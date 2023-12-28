27.12.2023 21:30 – FT 2 : 1
Англия28 декабря 2023, 00:24 |
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Челси – Кристал Пэлас – 2:1. Гол Мудрика и победа синих. Видео голов
Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ
28 декабря 2023, 00:24 |
749
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27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.
Открыл счет в матче Михаил Мудрик на 13-й минуте, оформивший свой третий результативный удар в АПЛ.
АПЛ. 19-й тур, 27 декабря.
Челси – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.
Видеообзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
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