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Чемпионат Англии
Челси
27.12.2023 21:30 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
27 декабря 2023, 02:17 |
11
0

Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 декабря в 21:30 по Киеву

27 декабря 2023, 02:17 |
11
0
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Челси

Команда заканчивает этим поединком крайне сложный и откровенно неудачный год. Он начинался с капитальных закупок в январе, в том числе с приобретением Мудрика, но все равно прошлый сезон закончился только 12-м местом и без трофеев. Аристократы летом отреагировали на это уже привычно для себя: снова сотни миллионов потрачено, капитальное обновление состава и приглашение на тренерский пост Маурисио Почеттино. И это если и дало эффект, то минимальный. Синие в Кубке Лиги с Ньюкаслом откровенно случайно добились успеха - на 92-й минуте Мудрик сровнял счет, а потом, Петрович, запасной голкипер, справился в серии . В АПЛ всю осень амбициозная команда чаще проигрывала, чем побеждала. Даже с кризисным Манчестер Юнайтед было поражение 1-2. Этот же негативный счет повторился в воскресенье с Вулверхэмптоном.

Кристал Пэлас

Клуб тоже не лучшим образом заканчивал 2023-й год. Да, он совершил настоящий спортивный подвиг, не опустив руки при счете 0-2 с действующим чемпионом страны. В итоге стекольщики смогли вырвать ничью с Манчестер Сити, за счет пенальти на последних секундах. Но при этом итоговые 2-2 стали уже 6-м матчем без побед в Премьер-Лиги. Более того, начиная с октября, выигрывали только у слабенького Бернли. Даже с другим новичком, Лутоном, было поражение, 1-2. Перед Рождеством подопечные Роя Ходжсона сыграли против Брайтона. Там вели немалую часть поединка, но в итоге закончили только ничьей, 1-1.

Статистика личных встреч

Орлы в последний раз обыгрывали своего статусного соседа еще в октябре 2017-го года. После этого Челси сумел победить 12 раз кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Маурисио Почеттино. Но при этом гости как минимум не намного слабее, так что стоит присмотреться к предложению с форой +1,0 голов на орлов (коэффициент - 1,7).

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Источник Sport.ua
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