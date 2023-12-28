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Чемпионат Англии
Челси
27.12.2023 21:30 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
28 декабря 2023, 03:50 | Обновлено 28 декабря 2023, 04:10
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Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол

27 декабря «пенсионеры» обыграли «орлов» со счетом 2:1 в 19-м туре АПЛ

28 декабря 2023, 03:50 | Обновлено 28 декабря 2023, 04:10
318
0
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте.

После завершения встречи наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«Мы создали много моментов. Я очень доволен выступлением. Кристофер Нкунку? Ему нужно адаптироваться к команде, это важный шаг для него.

АПЛ – это действительно тяжелая лига, и нам нужно быть последовательными. Первая половина сезона была действительно со взлетами и падениями, она была тяжелой и трудной. Но мы настроены позитивно и нам нужно показать, что мы можем конкурировать.

Я сказал Конору Галлахеру, что он должен бить пенальти, но уточнил, что если не уверен – отдай Нони Мадуэке. Он это сделал, а Нони реализовал. Я так рад за него. Он вышел со скамейки запасных и показал этот голод к забитым мячам и уверенность».

Видеообзор матча Челси – Кристал Пэлас – 2:1

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
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Источник Sport.ua
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