Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте.

После завершения встречи наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«Мы создали много моментов. Я очень доволен выступлением. Кристофер Нкунку? Ему нужно адаптироваться к команде, это важный шаг для него.

АПЛ – это действительно тяжелая лига, и нам нужно быть последовательными. Первая половина сезона была действительно со взлетами и падениями, она была тяжелой и трудной. Но мы настроены позитивно и нам нужно показать, что мы можем конкурировать.

Я сказал Конору Галлахеру, что он должен бить пенальти, но уточнил, что если не уверен – отдай Нони Мадуэке. Он это сделал, а Нони реализовал. Я так рад за него. Он вышел со скамейки запасных и показал этот голод к забитым мячам и уверенность».

Видеообзор матча Челси – Кристал Пэлас – 2:1