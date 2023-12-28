ВИДЕО. Жесткий подкат? Как Михаил Мудрик получил травму в игре АПЛ за Челси

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения.

На 70-й правый защитник «орлов» Натаниэль Клайн сыграл в подкате против Михаила, который был первым на мяче. Однако 32-летний англичанин не сфолил, поскольку сыграл в мяч.

❗️ ВИДЕО. Опубликовано видео эпизода, в котором Михаил Мудрик получил травму

Пока что неизвестно, насколько серьезное повреждение у Михаила. По словам украинца, характер травмы станет известен сегодня, 28 декабря.

Мудрик открыл счет в матче на 13-й минуте против «Кристал Пэлас». Этот гол стал для 22-летнего футболиста третьим в чемпионате Англии.

Видеообзор матча Челси – Кристал Пэлас – 2:1