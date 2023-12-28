Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жесткий подкат? Как Михаил Мудрик получил травму в игре АПЛ за Челси
Англия
28 декабря 2023, 02:38 | Обновлено 28 декабря 2023, 02:45
202
0

ВИДЕО. Жесткий подкат? Как Михаил Мудрик получил травму в игре АПЛ за Челси

Украинский вингер «Челси» помог команде обыграть «Кристал Пэлас» в 19-м туре АПЛ

28 декабря 2023, 02:38 | Обновлено 28 декабря 2023, 02:45
202
0
ВИДЕО. Жесткий подкат? Как Михаил Мудрик получил травму в игре АПЛ за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Натаниэл Клайн и Михаил Мудрик

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения.

На 70-й правый защитник «орлов» Натаниэль Клайн сыграл в подкате против Михаила, который был первым на мяче. Однако 32-летний англичанин не сфолил, поскольку сыграл в мяч.

❗️ ВИДЕО. Опубликовано видео эпизода, в котором Михаил Мудрик получил травму

Пока что неизвестно, насколько серьезное повреждение у Михаила. По словам украинца, характер травмы станет известен сегодня, 28 декабря.

Мудрик открыл счет в матче на 13-й минуте против «Кристал Пэлас». Этот гол стал для 22-летнего футболиста третьим в чемпионате Англии.

Видеообзор матча Челси – Кристал Пэлас – 2:1

По теме:
Брайтон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Волки съели мед. Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ
Михаил Мудрик видео травма Челси Кристал Пэлас Челси - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Натаниэл Клайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Кристал Пэлас – 2:1. Гол Мудрика и победа синих. Видео голов
Футбол | 28 декабря 2023, 00:24 0
Челси – Кристал Пэлас – 2:1. Гол Мудрика и победа синих. Видео голов
Челси – Кристал Пэлас – 2:1. Гол Мудрика и победа синих. Видео голов

Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ

Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
Футбол | 27 декабря 2023, 09:21 32
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину

«Горняки» заинтересованы в возобновлении полноценного сотрудничества с хавбеком

Рой ДЖОНС: «Усику нужно нокаутировать Фьюри, чтобы победить»
Бокс | 27.12.2023, 20:24
Рой ДЖОНС: «Усику нужно нокаутировать Фьюри, чтобы победить»
Рой ДЖОНС: «Усику нужно нокаутировать Фьюри, чтобы победить»
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
Бокс | 27.12.2023, 16:05
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Футбол | 27.12.2023, 12:35
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.12.2023, 12:10
Хоккей
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
26.12.2023, 17:52
Бокс
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
27.12.2023, 12:31 13
Футбол
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
27.12.2023, 07:16 3
Другие виды
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
26.12.2023, 22:17 18
Футбол
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
27.12.2023, 00:02 23
Футбол
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
27.12.2023, 21:54 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем