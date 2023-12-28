Михаил Мудрик коротко прокомментировал свое повреждение, оставив интригу

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения.

Пока что пресс-служба «пенсионеров» не сообщили о характере травмы украинца. Сам Мудрик коротко прокомментировал свою замену для портала Legioners.ua:

«Эпизод с повреждением? Я надеюсь, что ничего серьезного. Завтра будет виднее», – заявил Михаил.

Мудрик открыл счет в матче на 13-й минуте. Этот гол стал для 22-летнего футболиста третьим в чемпионате Англии.