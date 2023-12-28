С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
16 команд разделены на два региона (Запад и Восток) до финального поединка
28 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
На этапе плей-офф 16 клубов сыграют турнир на выбывание, где команды будут разделены на два региона (Запад и Восток) до финала. Каждая встреча играется в двухматчевом формате: дома и на выезде. Дополнительное время и серия пенальти используются для определения победителя, если это необходимо (правило забитых мячей на выезде отменено).
Жеребьевка плей-офф Западного региона:
«Аль-Наср» вместе со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду и сенегальцем Садио Мане сыграет против еще одного саудовского клуба ФК «Аль-Фейха».
«Аль-Иттихад» и обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема встретятся с ФК «Навбахор» из Узбекистана.
«Аль-Хиляль», игроком которого является Неймар (бразилец выбыл до конца сезона), проведет поединки с «Сепаханом» (Иран).
Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко «Аль-Айн» из ОАЭ разыграет путевку в четвертьфинал с ФК «Насаф» (Узбекистан).
Жеребьевка плей-офф Восточного региона:
«Чонбук Хюндай Моторс» (Южная Корея) сыграет против «Пхохан Стилерс» (Япония), а «Ульсан Хюндай» (Южная Корея) проведет встречу с «Ванфоре Корфу» из Японии.
Единственная команда из Китая «Шаньдун Тайшань» встретится с «Кавасаки Фронтале», а единственная команда из Таиланда «Бангкок Юнайтед» – с «Йокогама Маринос».
Даты матчей
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии будут сыграны 12-14 февраля, а ответные – 19-21 того же месяца.
Лига чемпионов Азии 2023/24. Жеребьевка 1/8 финала
Западный регион
- Насаф (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ)
- Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Аль-Наср (Саудовская Аравия)
- Сепахан (Иран) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
- Навбахор (Узбекистан) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Восточный регион
- Чонбук Хюндай Моторс (Южная Корея) – Пхохан Стилерс (Япония)
- Ульсан Хюндай (Южная Корея) – Ванфоре Корфу (Япония)
- Шаньдун Тайшань (Китай) – Кавасаки Фронтале (Япония)
- Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Йокогама Маринос (Япония)
✨ 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟒 #ACL 𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤𝐨𝐮𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐠𝐞! ✨— #ACL (@TheAFCCL) December 28, 2023
Test your prediction skills and map the two Finalists! pic.twitter.com/pJy3ZDAZ8X
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