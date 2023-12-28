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Саудовская Аравия
28 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:50
1041
0

С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии

16 команд разделены на два региона (Запад и Восток) до финального поединка

28 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:50
1041
0
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
AFC Champions League

28 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

На этапе плей-офф 16 клубов сыграют турнир на выбывание, где команды будут разделены на два региона (Запад и Восток) до финала. Каждая встреча играется в двухматчевом формате: дома и на выезде. Дополнительное время и серия пенальти используются для определения победителя, если это необходимо (правило забитых мячей на выезде отменено).

Жеребьевка плей-офф Западного региона:

«Аль-Наср» вместе со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду и сенегальцем Садио Мане сыграет против еще одного саудовского клуба ФК «Аль-Фейха».

«Аль-Иттихад» и обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема встретятся с ФК «Навбахор» из Узбекистана.

«Аль-Хиляль», игроком которого является Неймар (бразилец выбыл до конца сезона), проведет поединки с «Сепаханом» (Иран).

Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко «Аль-Айн» из ОАЭ разыграет путевку в четвертьфинал с ФК «Насаф» (Узбекистан).

Жеребьевка плей-офф Восточного региона:

«Чонбук Хюндай Моторс» (Южная Корея) сыграет против «Пхохан Стилерс» (Япония), а «Ульсан Хюндай» (Южная Корея) проведет встречу с «Ванфоре Корфу» из Японии.

Единственная команда из Китая «Шаньдун Тайшань» встретится с «Кавасаки Фронтале», а единственная команда из Таиланда «Бангкок Юнайтед» – с «Йокогама Маринос».

Даты матчей

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии будут сыграны 12-14 февраля, а ответные – 19-21 того же месяца.

Лига чемпионов Азии 2023/24. Жеребьевка 1/8 финала

Западный регион

  • Насаф (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ)
  • Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Аль-Наср (Саудовская Аравия)
  • Сепахан (Иран) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
  • Навбахор (Узбекистан) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)

Восточный регион

  • Чонбук Хюндай Моторс (Южная Корея) – Пхохан Стилерс (Япония)
  • Ульсан Хюндай (Южная Корея) – Ванфоре Корфу (Япония)
  • Шаньдун Тайшань (Китай) – Кавасаки Фронтале (Япония)
  • Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Йокогама Маринос (Япония)

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Источник Sport.ua
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