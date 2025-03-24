Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне
Лига наций
24 марта 2025, 13:14 |
122
0

Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне

Ламин сыграл на 19 матчей меньше

24 марта 2025, 13:14 |
122
0
Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в игре против Нидерландов отметился забитым мячом и обошел Винисиуса по количеству результативных действий на международной арене (12 на 11).

23 марта состоялась вторая игра 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы поединка завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти испанцы оказались сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

Ямаль в 19 поединках в составе «Фурии Рохи» забил 4 гола и отдал 8 ассистов, а Винисиус за Бразилию – 6 Г + 5 А в 19 встречах.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 38 матчах, отметившись 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

Сборная Испании в полуфинале встретится с Францией.

По теме:
Где украинцы? Четыре игрока Бельгии – в символической сборной Лиги наций
Рональд КУМАН: «Обе команды должны пройти в следующий раунд»
«Им нужен новый тренер». Реакция фанов на матч Франция – Хорватия
сборная Испании по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу Ламин Ямаль Испания - Нидерланды статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Футбол | 24 марта 2025, 07:47 27
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3

Тренер «сине-желтых» отреагировал на поражение 

Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Футбол | 24 марта 2025, 11:28 34
Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Сергей Ребров не рискнул, и проиграл

Валерий Василенко – о разгромном поражении от Бельгии в плей-офф Лиги наций

Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.03.2025, 00:23
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ярмоленко обошел Ротаня по стажу выступления за сборную Украины
Футбол | 24.03.2025, 12:39
Ярмоленко обошел Ротаня по стажу выступления за сборную Украины
Ярмоленко обошел Ротаня по стажу выступления за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 2
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
23.03.2025, 06:23 1
Футбол
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
22.03.2025, 14:21
Бокс
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 386
Футбол
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
22.03.2025, 08:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем