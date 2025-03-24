Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне
Ламин сыграл на 19 матчей меньше
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в игре против Нидерландов отметился забитым мячом и обошел Винисиуса по количеству результативных действий на международной арене (12 на 11).
23 марта состоялась вторая игра 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы поединка завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти испанцы оказались сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).
Ямаль в 19 поединках в составе «Фурии Рохи» забил 4 гола и отдал 8 ассистов, а Винисиус за Бразилию – 6 Г + 5 А в 19 встречах.
В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 38 матчах, отметившись 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами.
Сборная Испании в полуфинале встретится с Францией.
International G/A:— StatMuse FC (@statmusefc) March 23, 2025
12 — Lamine Yamal
11 — Vini Jr.
Yamal has 19 fewer caps. pic.twitter.com/18MqQmA8Qs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «сине-желтых» отреагировал на поражение
Валерий Василенко – о разгромном поражении от Бельгии в плей-офф Лиги наций