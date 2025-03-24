Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в игре против Нидерландов отметился забитым мячом и обошел Винисиуса по количеству результативных действий на международной арене (12 на 11).

23 марта состоялась вторая игра 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы поединка завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти испанцы оказались сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

Ямаль в 19 поединках в составе «Фурии Рохи» забил 4 гола и отдал 8 ассистов, а Винисиус за Бразилию – 6 Г + 5 А в 19 встречах.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 38 матчах, отметившись 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

Сборная Испании в полуфинале встретится с Францией.