Рональд КУМАН: «Обе команды должны пройти в следующий раунд»

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничью против Испании (3:3, 5:5 по сумме матчей, 4:5 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Мы оба должны были пройти дальше, но путь только один. Это была напряженная ничья, которую решило везение. Я очень горжусь игроками. Мы отреагировали на 3 гола Испании. Мы сделали все возможное и играли с максимальной интенсивностью.

Начало было тяжелым, и мы не очень хорошо прессинговали. Но мы показали очень сильный менталитет на протяжении всего матча, потому что мы отреагировали на их голы. Мы были ликвидированы, но мы также много выиграли благодаря тому, как мы играли.

Наш вратарь был близок к тому, чтобы отбить несколько пенальти, поэтому я говорю, что вам нужна удача, чтобы пройти дальше. Но, как я также сказал де ла Фуэнте, это была фантастическая ничья. Вот так оно и есть. В конце концов, один из нас должен был проиграть, и это были мы. Поздравляю Испанию и желаю ей удачи в июне».