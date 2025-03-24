Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рональд КУМАН: «Обе команды должны пройти в следующий раунд»
Лига наций
24 марта 2025, 13:02 |
233
1

Рональд КУМАН: «Обе команды должны пройти в следующий раунд»

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал ничью против Испании

24 марта 2025, 13:02 |
233
1
Рональд КУМАН: «Обе команды должны пройти в следующий раунд»
УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничью против Испании (3:3, 5:5 по сумме матчей, 4:5 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций:

«Мы оба должны были пройти дальше, но путь только один. Это была напряженная ничья, которую решило везение. Я очень горжусь игроками. Мы отреагировали на 3 гола Испании. Мы сделали все возможное и играли с максимальной интенсивностью.

Начало было тяжелым, и мы не очень хорошо прессинговали. Но мы показали очень сильный менталитет на протяжении всего матча, потому что мы отреагировали на их голы. Мы были ликвидированы, но мы также много выиграли благодаря тому, как мы играли.

Наш вратарь был близок к тому, чтобы отбить несколько пенальти, поэтому я говорю, что вам нужна удача, чтобы пройти дальше. Но, как я также сказал де ла Фуэнте, это была фантастическая ничья. Вот так оно и есть. В конце концов, один из нас должен был проиграть, и это были мы. Поздравляю Испанию и желаю ей удачи в июне».

По теме:
Где украинцы? Четыре игрока Бельгии – в символической сборной Лиги наций
Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям на международном уровне
«Им нужен новый тренер». Реакция фанов на матч Франция – Хорватия
сборная Испании по футболу пресс-конференция Лига наций сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Испания - Нидерланды
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Футбол | 23 марта 2025, 23:41 386
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии

Бельгийцы забили три гола во втором тайме

«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
Футбол | 24 марта 2025, 13:19 0
«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии

Бывший нападающий сборной считает, что Ребров был наказан за трусость

Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.03.2025, 00:23
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Капитан сборной Украины: «Лучше бы мы пропустили раньше»
Футбол | 24.03.2025, 08:27
Капитан сборной Украины: «Лучше бы мы пропустили раньше»
Капитан сборной Украины: «Лучше бы мы пропустили раньше»
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Команди дійсно були гідні одна одної. Іспанцям пощастило відігратись у першому матчі. Збірну Нідерландів трохи шкода
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 7
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 2
Футбол
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
22.03.2025, 14:21
Бокс
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
23.03.2025, 06:50 43
Другие виды
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем