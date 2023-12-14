Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала

В мид-уик состоялись заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии.

Определились все 16 участников 1/8 финала (по 8 от групп Западного и Восточного регионов).

Запад: 4 саудовских клуба – Аль-Хиляль (с Неймаром), Аль-Наср (с Криштиану Роналду), Аль-Иттихад (с Каримом Бензема) Аль-Фейха, Аль-Айн из ОАЭ (бывший клуб коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко), Насаф и Навбахор из Узбекистана, Сепахан из Ирана.

Восток: Йокогама Маринос, Ванфоре Корфу, Кавасаки Фронтале из Японии, Пхохан Стилерс, Чонбук Хюндай Моторс, Ульсан Хюндай из Южной Кореи, Бангкок Юнайтед из Таиланда, Шаньдун Тайшань из Китая.

Жеребьевка весенних стадий Лиги чемпионов Азии пройдет 28 декабря.

Команды-участники 1/8 финала Лиги чемпионов Азии

Лига чемпионов Азии 2023/24

6-й тур, 12–13 декабря

12.12. 11:30. Мельбурн Сити (Австралия) – Чжецзян Гринтаун (Китай) – 1:1

12.12. 11:30. Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Кофу (Япония) – 2:3

(Япония) – 2:3 12.12. 12:00. Ульсан Хюндай (Ю.Корея) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:2

12.12. 12:00. Джохор ДТ (Малайзия) – Патум Юнайтед (Таиланд) – 4:1

(Малайзия) – Патум Юнайтед (Таиланд) – 4:1 13.12. 10:00. Кайя (Филиппины) – Инчхон (Ю.Корея) – 1:3

(Ю.Корея) – 1:3 13.12. 10:00. Йокогама Маринос (Япония) – Шаньдон Тайшань (Китай) – 3:0

(Япония) – Шаньдон Тайшань (Китай) – 3:0 13.12. 12:00. Чонбук (Ю.Корея) – Бангкок Юнайтед (Таиланд) – 3:2

(Ю.Корея) – Бангкок Юнайтед (Таиланд) – 3:2 13.12. 12:00. Лайон Сити (Сингапур) – Китчи (Гонконг) – 0:2

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