Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Челси

Сегодня, 24 декабря, «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке для запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Лемина, Сарабия, Хванг, Кунья.

«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Угочукву, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Джексон, Броя.

