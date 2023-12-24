Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Челси
Заключительный матч 18-го тура АПЛ начнется в 15:00
Сегодня, 24 декабря, «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке для запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Лемина, Сарабия, Хванг, Кунья.
«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Угочукву, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Джексон, Броя.
✌️ Two changes from #WHUWOL— Wolves (@Wolves) December 24, 2023
➡️ Sa and Ait-Nouri into the XI
How we line-up to face @ChelseaFC.
🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/OkM6MEyHx2
The Chelsea XI is in! 👊@ParimatchUK | #CFC | #WolChe pic.twitter.com/t7270fqjfv— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 24, 2023
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