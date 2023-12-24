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Англия
24 декабря 2023, 14:04 | Обновлено 24 декабря 2023, 14:06
1455
4

Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Челси

Заключительный матч 18-го тура АПЛ начнется в 15:00

24 декабря 2023, 14:04 | Обновлено 24 декабря 2023, 14:06
1455
4
Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 декабря, «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке для запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Лемина, Сарабия, Хванг, Кунья.

«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Угочукву, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Джексон, Броя.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kaftan
Это благодарность, за то что Мудрик вытащил Челси, от проигрышу нюкаслу. Потому что, звезды не смогли. Почеттино, тупой тренер, слабый. Каждый играет, сам за себя 🤦
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