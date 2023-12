Йовичевич обыграл Бензема. Аль-Иттихад сенсационно уступил аутсайдеру

23 декабря состоялось 2 матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Таавун» на своем поле уступил «Аль-Фатеху» 1:3.

«Аль-Иттихад» дома проиграл «Аль-Раеду», главным тренером которого является бывший наставник «Шахтера» Игор Йовичевич.

Звездные французские футболисты «тигров» Карим Бензема и Н'Голо Канте вышли на поле в стартовом составе команды. Канте отыграл весь поединок, а Бензема был заменен на 75-й минуте.

На 12-й минуте встречи защитник хозяев Мадалла Аль-Олайян получил прямую красную карточку.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур. 23 декабря

FT: Al Taawoun 1-3 Al Fateh A productive first half carries Slaven Bilic's side to a much-needed three points 👍 #yallaRSL pic.twitter.com/jFODw3Au6T

FT: Al Ittihad 1-3 Al Raed



An El Berkaoui brace helps the visitors to a MASSIVE win in the RSL! 📈#yallaRSL pic.twitter.com/Gw0uJKIZDl