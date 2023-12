ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален

20 декабря состоялся матч 17-го тура Лиги 1 между командами «Тулуза» и «Монако». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 51-минуте поединка российский легионер «Монако» Александр Головин был удален с поля.

Игрок «Тулузы» Арон Доннум нарушил правила на россиянине. Головин не придумал ничего лучше, как исподтишка ударить Арона в ногу.

За это Головин получил прямую красную карточку. Просто так он не покинул поле, а стал возмущаться и показать арбитру свое недовольство.

GOLOVIN IS SHOWN A RED AND MONACO ARE DOWN TO 10 🟥 pic.twitter.com/lIYQILtVDb