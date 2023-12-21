ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Что такие «персонажи» делают в Европе?
20 декабря состоялся матч 17-го тура Лиги 1 между командами «Тулуза» и «Монако». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 51-минуте поединка российский легионер «Монако» Александр Головин был удален с поля.
Игрок «Тулузы» Арон Доннум нарушил правила на россиянине. Головин не придумал ничего лучше, как исподтишка ударить Арона в ногу.
За это Головин получил прямую красную карточку. Просто так он не покинул поле, а стал возмущаться и показать арбитру свое недовольство.
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
GOLOVIN IS SHOWN A RED AND MONACO ARE DOWN TO 10 🟥 pic.twitter.com/lIYQILtVDb— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 20, 2023
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