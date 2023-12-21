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  4. ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Франция
21 декабря 2023, 05:10 | Обновлено 21 декабря 2023, 05:11
207
0

ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален

Что такие «персонажи» делают в Европе?

21 декабря 2023, 05:10 | Обновлено 21 декабря 2023, 05:11
207
0
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Twitter. Александр Головин

20 декабря состоялся матч 17-го тура Лиги 1 между командами «Тулуза» и «Монако». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 51-минуте поединка российский легионер «Монако» Александр Головин был удален с поля.

Игрок «Тулузы» Арон Доннум нарушил правила на россиянине. Головин не придумал ничего лучше, как исподтишка ударить Арона в ногу.

За это Головин получил прямую красную карточку. Просто так он не покинул поле, а стал возмущаться и показать арбитру свое недовольство.

ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален

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видео удаление (красная карточка) Александр Головин Монако Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) драка
Источник Sport.ua
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