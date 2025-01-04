Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он не забил пенальти. Беллингем заявил, что хочет стать лидером Реала
Испания
04 января 2025, 06:23 | Обновлено 04 января 2025, 06:32
76
0

Он не забил пенальти. Беллингем заявил, что хочет стать лидером Реала

Мадридский клуб одержал волевую победу над Валенсией в Ла Лиге

04 января 2025, 06:23 | Обновлено 04 января 2025, 06:32
76
0
Он не забил пенальти. Беллингем заявил, что хочет стать лидером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после трудной победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги:

«Я хочу быть лидером этой команды. Такие матчи, как с «Валенсией», показывают, что такое мадридский «Реал».

Когда на твоей футболке эта эмблема, ты просто никогда не сдаешься. Это то настроение, которого заслуживают наши болельщики».

Беллингем не реализовал пенальти на 55-й минуте, когда галактикос уступали со счетом 0:1. Победу мадридскому клубу принесли голы Луки Модрича (85 мин) и Джуда Беллингема (90+5 мин).

«Реал» набрал 43 очка и лидирует в чемпионате Испании. «Валенсия» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, имея в активе всего 12 баллов.

По теме:
Два пальца вниз. Вини Жуниор извинился за удаление в матче Реала с Валенсии
АНЧЕЛОТТИ: «Заслуженная победа. Будем подавать апелляцию на удаление Вини»
«Я сыт по горло». Фанаты отреагировали на победу Реала над Валенсией
чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Джуд Беллингем пенальти Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03 января 2025, 10:15 4
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Футбол | 04 января 2025, 03:39 0
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты

Мадридцы рассчитывают подписать Нико Уильямса

У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок
Футбол | 04.01.2025, 00:30
У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок
У Винисиуса проблемы. Вингера могут дисквалифицировать на длительный срок
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Футбол | 03.01.2025, 20:24
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 03.01.2025, 16:10
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
03.01.2025, 08:23
Бокс
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22 1
Бокс
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
02.01.2025, 06:30
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
02.01.2025, 17:54
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем