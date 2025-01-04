Он не забил пенальти. Беллингем заявил, что хочет стать лидером Реала

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после трудной победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги:

«Я хочу быть лидером этой команды. Такие матчи, как с «Валенсией», показывают, что такое мадридский «Реал».

Когда на твоей футболке эта эмблема, ты просто никогда не сдаешься. Это то настроение, которого заслуживают наши болельщики».

Беллингем не реализовал пенальти на 55-й минуте, когда галактикос уступали со счетом 0:1. Победу мадридскому клубу принесли голы Луки Модрича (85 мин) и Джуда Беллингема (90+5 мин).

«Реал» набрал 43 очка и лидирует в чемпионате Испании. «Валенсия» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, имея в активе всего 12 баллов.