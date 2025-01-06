Хрвое ИЛИЧ: «Хочу с Кривбассом закончить сезон УПЛ в топ-3»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Хрвое Илич рассказал о выступлениях за команду УПЛ.

– Хрвое, как ты вообще начал заниматься футболом. Какова была твоя история?

– Моя история началась в ФК «Граничар» из небольшого города на Востоке Хорватии – Жупаня, когда мне было 3–4 года. Уже юным парнем я поступил в Академию ФК «Осиек», где начался мой полноценный футбольный путь. Утром ходил на учебу в школу, и после этого сразу ехал на тренировку, которая заканчивалась около 23 часов вечера. Честно говоря, для маленького парня график был напряжен, поэтому иногда мы с товарищами по команде оставались ночевать прямо в раздевалке.

– Вообще, в чем секрет хорватской школы футбола, как считаешь?

– Секрет в том, что мы, хорваты – вообще спортивная нация, в нашей крови – дух лидерства. Поэтому мы показываем классные результаты на мировой арене во многих видах спорта: футбол, теннис, баскетбол и водное поло.

– Сборная Хорватии. Мечта каждого хорвата?

– Конечно. Вообще мне кажется, у каждого футболиста есть цель – сыграть за национальную сборную своей страны. Удастся - посмотрим. Но я добросовестно работаю каждый день, чтобы эта мечта стала реальностью.

– В «Кривбассе» ты быстро стал одним из лидеров. Что помогло стать своим в новом коллективе?

– Действительно, я очень быстро интегрировался в новый клуб и уже через две недели чувствовал себя как дома. Почти сразу же начал показывать свой потенциал и выполнять то, что от меня требовал тренер. К тому же товарищи по команде, тренеры и руководство клуба очень тепло встретили меня, сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно.

– С марта по сентябрь 2024 ты не провел за «Кривбасс» ни одного матча. Твое возвращение в расположение команды – какие эмоции сейчас по этому поводу?

– Безусловно, я рад вернуться в Кривой Рог, в Кривбасс и снова увидеть товарищей по команде. Я благодарен руководству и тренерам за понимание и поддержку. Сейчас стараюсь помочь красно-белой команде добиться всех вершин. Действительно, Кривбасс это мы!

– Пауза в твоих выступлениях за Кривбасс как раз пришлась, в том числе, на исторические для клуба игры еврокубках. Где он поддерживал команду?

– Конечно, я смотрел все матчи «Кривбасса». Особенно мне запомнился первый матч против «Виктории» Пльзень, ведь наша команда доказала, что может играть с этим опытным оппонентом на одном уровне. Я до последнего верил в силу Кривбасса и то, что мы пройдем дальше. Но это футбол, непредсказуемый вид спорта. Я считаю, что волнение и психологическое давление подкосили наших ребят. Что касается «Бетиса» – все понимали, что это тоже сильная команда, одна из сильнейших в Испании. Не удалось реализовать свои моменты, в отличие от соперника. В целом, это был отличный европейский опыт для Кривбасса, трамплин в карьере для многих наших футболистов.

– Какие задачи и перспективы у «Кривбасса» на текущий сезон?

– Пока мы находимся в лидирующей группе, будем двигаться только вперед и показывать силу команды. Поскольку многие ребята в течение сезона получали повреждения, менялся состав команды, поэтому мы должны были быть универсальными и находили выход из ситуации. В целом мы можем занести в актив первое полугодие.

– Какие личные цели Хрвое Илича во вторую часть сезона?

– Я стараюсь побеждать с «Кривбассом». Хотелось бы, чтобы мы прошли этот путь без травм. В целом наша цель – завершить этот сезон в топ-3. Самое главное, я надеюсь, что как можно быстрее закончится эта проклятая война. Мне больно украинцев, ведь уже три года они вынуждены жить в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких.

– Кто твой лучший друг в Кривбассе?

– Я со всеми прекрасно общаюсь. Конечно, мне легче взаимодействовать с англоязычными ребятами, но я уже понимаю некоторые украинские слова. Спасибо, поздравляю и так далее. Очень круто, что многие одноклубники начали изучать английский язык, что значительно упрощает языковой барьер.