Эксперт: «Могу представить, что через 6 лет Мудрик станет одним из лучших»

Британский футбольный эксперт Энди Джейкобс оценил качество футбола, которое демонстрирует в футболке «Челси» украинский легионер Михаил Мудрик.

«Был один эпизод [в матче против «Шеффилд Юнайтед»], который сказал все о Мудрике на тот момент. Он опустил мяч, обыграл одного игрока, прошел мимо другого, затем нанес удар, и мяч чуть не попал в угловой флажок. Кто-то отметил, что Салах был таким же, когда был в «Челси».

Laughing at Mudryk speak about one thing he will be great than Mo Salah

pic.twitter.com/kOaDUynnUq — Ahenkan 💙 (@DjoletoT) December 16, 2023

«В этом футболисте что-то есть. Вполне могу представить, что через шесть лет он станет одним из лучших игроков в мире. Я думаю, что в нем есть перспектива, но иногда он меня немного расстраивает», - заявил Джейкобс.

Накануне Михаил Мудрик забил мяч в ворота «Ньюкасла», чем помог «Челси» уйти от поражения (1:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги, а впоследствии – обыграть «сорок» в серии пенальти (4:2).