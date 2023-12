Эксперт: «Могу представить, что через 6 лет Мудрик станет одним из лучших»

Британский футбольный эксперт Энди Джейкобс оценил качество футбола, которое демонстрирует в футболке «Челси» украинский легионер Михаил Мудрик.

«Был один эпизод [в матче против «Шеффилд Юнайтед»], который сказал все о Мудрике на тот момент. Он опустил мяч, обыграл одного игрока, прошел мимо другого, затем нанес удар, и мяч чуть не попал в угловой флажок. Кто-то отметил, что Салах был таким же, когда был в «Челси».

Laughing at Mudryk speak about one thing he will be great than Mo Salah

pic.twitter.com/kOaDUynnUq