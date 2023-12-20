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Англия
20 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:04
840
0

Эксперт: «Могу представить, что через 6 лет Мудрик станет одним из лучших»

В украинца верят на Туманном Альбионе

20 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:04
840
0
Эксперт: «Могу представить, что через 6 лет Мудрик станет одним из лучших»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский футбольный эксперт Энди Джейкобс оценил качество футбола, которое демонстрирует в футболке «Челси» украинский легионер Михаил Мудрик.

«Был один эпизод [в матче против «Шеффилд Юнайтед»], который сказал все о Мудрике на тот момент. Он опустил мяч, обыграл одного игрока, прошел мимо другого, затем нанес удар, и мяч чуть не попал в угловой флажок. Кто-то отметил, что Салах был таким же, когда был в «Челси».

«В этом футболисте что-то есть. Вполне могу представить, что через шесть лет он станет одним из лучших игроков в мире. Я думаю, что в нем есть перспектива, но иногда он меня немного расстраивает», - заявил Джейкобс.

Накануне Михаил Мудрик забил мяч в ворота «Ньюкасла», чем помог «Челси» уйти от поражения (1:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги, а впоследствии – обыграть «сорок» в серии пенальти (4:2).

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу
Источник The Chelsea Chronicle
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