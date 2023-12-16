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Бёрнли
16.12.2023 19:30 – FT 0 : 2
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16 декабря 2023, 21:34 | Обновлено 16 декабря 2023, 21:41
3076
3

Почему не играл Миколенко? Эвертон выиграл 4-й матч подряд, обыграв Компани

«Ириски» выиграли у «Бернли» со счетом 2:0

16 декабря 2023, 21:34 | Обновлено 16 декабря 2023, 21:41
3076
3
Почему не играл Миколенко? Эвертон выиграл 4-й матч подряд, обыграв Компани
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

Голами в ворота подопечных Венсана Компани отличились Амаду Онана (19) и Майкл Кин (25).

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на этот поединок. Пресс-служба ливерпульского клуба официально сообщила, что украинец получил повреждение после встречи с «Челси».

Для «Эвертона» это четвертая победа в АПЛ подряд. У команды 16 очков и 16-я строчка в таблице чемпионата Англии.

АПЛ. 17-й тур. 16 декабря

Бернли – Эвертон – 0:2

Голы: Онана, 19, Кин, 25

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Венсан Компани Виталий Миколенко Бернли Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма Амаду Онана Майкл Кин
Источник Sport.ua
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Golhrenshtanga
Уже бы восьмые были
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0
DaVinci
Верніть Евертону 10 очок!
Команда по результатам сезону грає краще Челсі і Ман Юнайтед 
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0
Gargantua
при чем сухие победы
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