Почему не играл Миколенко? Эвертон выиграл 4-й матч подряд, обыграв Компани

16 декабря состоялся матч 17-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

Голами в ворота подопечных Венсана Компани отличились Амаду Онана (19) и Майкл Кин (25).

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на этот поединок. Пресс-служба ливерпульского клуба официально сообщила, что украинец получил повреждение после встречи с «Челси».

Для «Эвертона» это четвертая победа в АПЛ подряд. У команды 16 очков и 16-я строчка в таблице чемпионата Англии.

АПЛ. 17-й тур. 16 декабря

Бернли – Эвертон – 0:2

Голы: Онана, 19, Кин, 25

Mykolenko misses today's game with a minor groin injury, as we make four changes from the win against Chelsea. 🤕



Keane, Godfrey, Patterson and Onana come in for Young, Myko and the suspended Branthwaite and Gana. 🔄 https://t.co/7QuO0gOvlo